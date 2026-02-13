Domingo de Turf en el Hipódromo de Salto

El Hipódromo de Salto inicia la temporada 2026 con siete carreras desde las 13:30, destacando premios especiales y ejemplares de la región.

El Hipódromo de Salto se prepara para vivir una gran jornada este domingo 15 de febrero de 2026, con el inicio oficial de la temporada y una programación que promete espectáculo desde las 13:30 horas.

Serán siete competencias de excelente nivel las que darán forma a una reunión que contará con destacados exponentes de la región, sobresaliendo la fuerte presencia de ejemplares salteños que, una vez más, jerarquizan cada prueba en la arena local.

La expectativa es alta entre los aficionados, que no solo podrán disfrutar de carreras atractivas, sino también del entorno que ofrece el Jockey Club Salto. La institución, que atraviesa una etapa de renovación en su directiva, continúa trabajando en el acondicionamiento del predio, apostando a consolidar un espectáculo cada vez más organizado y convocante.

Como es tradicional, los remates se realizarán debajo de la tribuna mayor, sumando un atractivo adicional con la exhibición de los ejemplares participantes. Además, el público podrá compartir el ambiente con jockeys, cuidadores y protagonistas de la actividad, en un marco de camaradería característico de cada reunión hípica.

La propuesta se complementa con variados servicios gastronómicos, pensados para quienes lleguen desde distintos puntos del departamento y la región, con la intención de disfrutar de una tarde completa en familia.

De esta manera, el hipódromo abre una nueva temporada con una programación fuerte desde el inicio, reafirmando su crecimiento y consolidándose como referencia del turf regional.

📋 Detalles de la reunión – Domingo 15 de febrero de 2026

🏁 1ª Carrera – 13:30

Premio: Apertura 2026 – Salto

300 metros

Participan (4):

Kiko (Salto)

Baraja (Salto)

Minguito (Salto)

Asesino (Belén)

🏁 2ª Carrera – 14:15

Premio: Franco Nieto

500 metros

Participan (6):

Loca Rufina (Belén)

Coronita (Salto)

JJP (Villa Constitución)

Solemne Font (Salto)

Última Bala (Salto)

Pampita (Salto)

🏁 3ª Carrera – 15:00

Premio: Javier De Los Santos – Ganador Estadística 2025

500 metros

Participan (6):

Little Stuart (Belén)

Ciento Nueve (Salto)

Leguisamo Solo (Salto)

Roky (Salto)

Secuestro (Bella Unión)

Secretariat MG (Salto)

🏁 4ª Carrera – 15:45

Premio: Apertura 2026 – Salto Promocional SINT

600 metros

Bolsa: $105.000

Participan (7):

Corbetita – Penquero – Destello Alley – La Dama Negra – Metaverso – Borica – Honour Explorer

🏁 5ª Carrera – 16:30

Premio: Velocistas del Litoral

600 metros

Bolsa: $105.000

Participan (6):

Trezeguet – Cardiu – Cocotilla – Tordo Caro – St Aventura – El Especialista

🏁 6ª Carrera – 17:15

Premio: Dirección General de Casinos del Estado

1000 metros

Bolsa: $105.000

Participan (6):

Mandfredi MP – Gin Seguro – Fierrito – Ultra Honor – All Gol – Tak Tak

🏁 7ª Carrera – 18:00

Premio: Gobierno Departamental de Salto

1100 metros

Bolsa: $105.000

Participan (8):

Carson Dor – Dorcia – Doble Click – El Abuelo – Tiempo Grosso – Muy Esperada – John John F – Alferoza

Una tarde que combina velocidad, emoción y tradición, marcando el puntapié inicial de la temporada 2026 en la arena salteña.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7ypa