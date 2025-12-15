Divisional «C»: Tigre la tiene servida

La más magra consecuencia que le pudo pasar a Huracán, Lazareto y Florida, al cabo de la primera fecha de la liguilla en la Divisional «C», la que determinará el segundo equipo a ascender a la «B», después del primer envión de San Eugenio: la victoria de Tigre. El equipo felino batió 1 a 0 a Lazareto y se despegó en la punta con 6 unidades, teniendo en cuenta que ingresó con 3. Tigre registra 6 puntos, contra 1 de Huracán y Florida, mientras que Lazareto aparece con la condena en puerta: no suma puntos, cuando restan 6 para la conclusión de la liguilla. La primera fecha de la liguilla, implicó el 2 a 2 entre Huracán y Florida, mientras Tigre se impuso por mínima expresión con gol de Franco Silva. Si la lógica y la justicia se dan la mano, hay que reconocer que Tigre tiene el segundo ascenso servido en la mesa, más allá de los tres restantes «comensales». Tigre fue segundo en la tabla global, detrás de San San Eugenio. La próxima fecha será pactada el miércoles e incluirá los partidos entre Huracán vs Tigre y Florida vs Lazareto. Seguramente el juego en que está involucrado Tigre se disputará a segunda hora, porque de ser protagonista a primera hora y en caso de vencer, ya se arruina la doble ilusión de Florida y Lazareto. Es concreto que para Huracán llegó un momento esencial: está obligado a vencer a Tigre, para sostener chance cuando se juegue la fecha número tres, con Tigre vs Florida y Huracán vs Lazareto.

FLORIDA- Una más que saludable trayectoria del equipo en manos de Juan Pablo Hernández. No está descartado con la mira puesta en el segundo ascenso, pero claramente no es una situación al margen de complejidades, teniendo en cuenta los 6 puntos que acumula el favorito Tigre.





Una ilusión sin candado

Se llama Santino Trindade. Juega en la categoría de 12 años de Ferro Carril, pero según apuntan los familiares directos a EL PUEBLO, «está reforzando a la sub 13». Pero el hecho es uno: Santino: el viernes pasado, firmó su pase para Racing Club de Montevideo. No es el único salteño que será parte activa en divisiones juveniles de la Escuelita de Sayago. Un apunte que no es menor a la manera de historia del adolescente futbolista: se inició en el Baby Fútbol de Salto Nuevo Fútbol Club. Para Santino, es el paso soñado, más allá de la corta edad. Es obvio que tendrá que contemplar lo que es decisión superior: prolongar los estudios secundarios. No son pocos los juveniles a esa edad que desde el fútbol salteño emigran a la capital. Santino Trindade pasa a engrosar la lista. La ilusión para él, no tiene candado.

Liga de Fútbol Sénior: Unión Don Atilio, Juventus y Cerro: ellos, los campeones

Los últimos resultados que se van registrando en el fútbol de la Liga Sénior y con ello, la consagraciones de quienes no faltan en la escena. Solo en una divisional queda pendiente la resolución. En las restantes, los campoenes que ya están. La síntesis es puntual. Veamos.

