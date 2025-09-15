Divisional «C»: Lazareto ahora es el segundo; ¿qué pasa Quinta Avenida-33?

- espacio publicitario -

Los seis partidos que se jugaron y una verdad por sobre todas: la continuidad en materia de resultados a favor por parte de San Eugenio, ahora con la suma de 16 puntos y superando en 3 a Lazareto y en 4 a Huracán. En el caso del «Globo», la duda abierta, si pierde o no el punto que ganó en la cancha ante Club de Pesca, teniendo en cuenta la protesta. De lo que no hay dudas es que San Eugenio afianza una imagen traducida en resultados, siendo el que más ganó (5) y quien registra mayor número de goles a favor (16). El polo opuesto es Quinta Avenida-Treinta y Tres, siendo el único que no ha obtenido puntos al cabo de la sexta fecha. La fecha que pasó asimismo, produce un hecho sin antecedentes: el avance de Lazareto a la segunda posición. Fue la cuarta victoria del «Laza»,mientras Club de Pesca se sitúa ahora en la sexta posición. El primero al cabo de las 16 fechas (primera y segunda rueda), ascenderá a la Divisional «B», mientras el segundo, tercero, cuarto y quinto, afrontarán una liguilla, para determinar el segundo equipo a ascender. Perfecto, aquí te paso el contenido en tabla ordenada:

Sexta Fecha – Campeonato Salteño Divisional «C»

Partido Resultado Club de Pesca vs Quinta Avenida Treinta y Tres 1 – 0 Tigre vs Huracán 2 – 2 San Eugenio vs Paso del Bote 5 – 2 Albion vs Barcelona 2 – 0 Sportivo Rodó vs Florida 2 – 2 Lazareto vs Santa Rosa 2 – 1

La «santa» dimensión

Frente al dictado de la tabla de posiciones en la Divisional «C», no hacen menos que acentuar los números el dominio a cuenta de San Eugenio. Los «santos» sustentan el objetivo de retornar sin más trámite a la Divisional «B». Si el torneo finalizaba hoy, se gana el primer ascenso, mientras que Lazareto, Huracán, Albion y Tigre como protagonistas de la liguilla. El repaso de la clasificación general, es revelador del actual tiempo.

Séptima Fecha

Local Visitante Florida Santa Rosa Huracán Lazareto San Eugenio Albion Barcelona Club de Pesca Quinta Avenida-Treinta y Tres Tigre Rodó Paso del Boite

Octava Fecha

Local Visitante Albion Huracán Barcelona Florida Tigre Lazareto Santa Rosa Rodó Quinta Avenida-Treinta y Tres San Eugenio Club de Pesca Paso del Boite

La nueva fecha pasó en la LIFFA (Fútbol Amateur de Salto), desde el momento que se disputó la tercera del Campeonato Clausura,. Hubo un equipo que llegó a diez goles, mientras que se postergó para el próximo fin de semana el juego de La Cafetera y Liverpool. La victoria de Sal Uruguay ante Orso Bianco por 2 a 0. Jugando a placer, VJ 24 horas goleó a San Isidro por 10 a 2. En el restante partido, fue imposición de Club Remeros sobre La Cafetera por 2 a 0.

Julia Paternain escribió una nueva página gloriosa para el deporte nacional. La atleta uruguaya conquistó la medalla de bronce en el maratón femenino del Mundial de Tokio 2025, con un tiempo de 2:27:23.Nacida en México, de padres uruguayos y radicada en Estados Unidos, Paternain recibió este año la validación de World Athletics para defender a Uruguay. Nacida en México, de padres uruguayos y radicada en Estados Unidos, Paternain recibió este año la validación de World Athletics para defender a Uruguay. Con una carrera de menos a más, llegó al Estadio Nacional en la tercera colocación, cruzando la meta en 2:27.23, con diferencia clara sobre la cuarta. Un resultado que sorprendió al mundo y que llena de orgullo al deporte celeste.