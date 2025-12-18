División Ómnibus informa horarios especiales para los días 24 y 31 de diciembre

La División Ómnibus del Gobierno de Salto comunicó a la población los horarios de última salida del servicio de transporte urbano de pasajeros correspondientes a los días 24 y 31 de diciembre, en el marco de las Fiestas Tradicionales.
Según la información oficial, varias líneas adelantarán su salida final, mientras que otras mantendrán su funcionamiento habitual. El detalle es el siguiente:
- Línea 1
- Nacional: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
- Parque: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
- Línea 2
- Salto Nuevo: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
- CEIBAL: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
- Línea 3: horario normal
- Línea 5: horario normal
- Línea 6: horario normal
- Línea 7
- Saladero: 19:45 – 20:30 (sale de línea)
- Barrio Uruguay: 19:45 – 20:30 (sale de línea)
- Línea 8: horario normal
- Línea 9: horario normal
- Línea 10
- Plaza 33: 19:50 – 20:30 (sale de línea)
- Línea 11
- Brasil y Córdoba: 19:50 – 20:15 (sale de línea)
- Línea 12
- Apolón y Asencio: 19:40 – 19:55 (sale de línea)
- Línea 14
- Maciel y Rodó: 12:15 – 12:45 (sale de línea)
Desde la División Ómnibus se solicita a los usuarios tener en cuenta estos horarios especiales para organizar con antelación sus traslados durante estas fechas, caracterizadas por una menor frecuencia del servicio y mayor demanda en determinados horarios.
