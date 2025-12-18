back to top
División Ómnibus informa horarios especiales para los días 24 y 31 de diciembre

Diario EL PUEBLO digital

La División Ómnibus del Gobierno de Salto comunicó a la población los horarios de última salida del servicio de transporte urbano de pasajeros correspondientes a los días 24 y 31 de diciembre, en el marco de las Fiestas Tradicionales.

Según la información oficial, varias líneas adelantarán su salida final, mientras que otras mantendrán su funcionamiento habitual. El detalle es el siguiente:

  • Línea 1
    • Nacional: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
    • Parque: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
  • Línea 2
    • Salto Nuevo: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
    • CEIBAL: 19:40 – 20:25 (sale de línea)
  • Línea 3: horario normal
  • Línea 5: horario normal
  • Línea 6: horario normal
  • Línea 7
    • Saladero: 19:45 – 20:30 (sale de línea)
    • Barrio Uruguay: 19:45 – 20:30 (sale de línea)
  • Línea 8: horario normal
  • Línea 9: horario normal
  • Línea 10
    • Plaza 33: 19:50 – 20:30 (sale de línea)
  • Línea 11
    • Brasil y Córdoba: 19:50 – 20:15 (sale de línea)
  • Línea 12
    • Apolón y Asencio: 19:40 – 19:55 (sale de línea)
  • Línea 14
    • Maciel y Rodó: 12:15 – 12:45 (sale de línea)

Desde la División Ómnibus se solicita a los usuarios tener en cuenta estos horarios especiales para organizar con antelación sus traslados durante estas fechas, caracterizadas por una menor frecuencia del servicio y mayor demanda en determinados horarios.

