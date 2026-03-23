Discreta actuación de Uruguay en Montevideo

Uruguay cerró su participación en el Seven Series de Montevideo con triunfo ante Canadá y derrota frente a Kenia. Terminó cuarto y deberá mejorar errores de cara a la próxima etapa en San Pablo.

FOTO:GENTILEZA DE NAHUEL SÁNCHEZ

Finalizó ayer la actuación uruguaya en la segunda etapa del Sevens Series en el Estadio Charrúa de Montevideo, con una victoria y una derrota, con una discreta actuación de la selección nacional y con buenas perspectivas a futuro.

A primera hora de la tarde, cerca de las 15:30 horas, Uruguay se enfrentaba a Canadá en un partido accesible donde no tuvo sobresaltos, y la celeste se impuso ante el rival norteamericano por 33 a 0.

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En el segundo encuentro ante Kenia tuvo varios condimentos, en algún momento Uruguay quedó con dos jugadores más por dos amonestaciones a dos jugadores keniatas y desaprovechó oportunidades claras de anotar, algo que pagó caro a la postre el equipo de Puig, ya que el conjunto africano aprovechó eso, recuperó sus jugadores y se puso arriba en el marcador. Este último encuentro celeste lamentablemente finalizó de la peor manera con derrota por 22 a 14, con errores a mejorar a futuro, pero, al final culminó en la cuarta posición, no estando tan mal parado para la próxima etapa el próximo fin de semana en San Pablo, Brasil.

Diario El Pueblo charló con Gabriel Puig, entrenador de Teros 7 que expresó finalizado el torneo: “Tengo sensaciones raras, primero feliz por el campeonato que se hizo acá la verdad que un esfuerzo muy grande de toda la gente que se encargó de que esto pase, con “Koke” Lorenzo a la cabeza, la verdad que unos genios, los chicos pueden jugar acá con sus familias, sus amigos sus clubes, la verdad que es impresionante, después en lo deportivo, tenemos que mejorar nos seguimos equivocando mucho, nos está costando, los errores propios nos están costando partidos y si queremos ir a jugar con los de arriba tenemos que mejorar mucho todavía.

Puig añadió: “No hay tanto recambio generacional, en parte sí, pero nos estamos equivocando en cosas que venimos corrigiendo y eso es lo que nos puede pasar, ahora el lunes mañana tenemos una sesión de recuperación y el miércoles ya nos vamos a San Pablo Gabriel también señaló: “Para los Odesur de setiembre si bien falta, se está planificando dentro de todo bastante bien, tengo tantas cosas antes de los Suramericanos, no puedo ni pensar en eso aún, todavía quiero clasificar al Torneo Championship, tenemos a San Pablo la semana que viene voy de a poco porque si no me vuelvo loco” finalizó.

Más allá de lo de hoy, con partidos que se les escapa a Uruguay con Alemania el sábado y hoy ante Kenia no fue mala la actuación, queda cuarto en la general de la sumatoria de las dos etapas, pero en San Pablo habrá que revertir esta situación, de 6 países quedó cuarto, y Uruguay tiene con qué para estar más arriba.

Posiciones finales de ambas ramas del Sevens Series Etapa 2 en Montevideo, en rama masculina: 1- Estados Unidos, 2- Alemania, 3- Kenia, 4- Uruguay, 5- Canadá y 6- Bélgica; mientras que en rama femenina finalizó: 1- Argentina, 2- Sudáfrica, 3- España, 4- Kenia, 5- Brasil y 6- China.

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