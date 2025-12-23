Diputado Horacio de Brum exige al BPS cumplir convenio vigente y restablecer atención en Pueblo Fernández

- espacio publicitario -

De Brum reclama al BPS cumplir convenio vigente y garantizar atención en Pueblo Fernández

El diputado Horacio de Brum expresó su preocupación por la falta de atención del Banco de Previsión Social (BPS) en la localidad de Pueblo Fernández, dentro del municipio de Mataojo.

Reclamó que se cumpla un convenio que —según afirmó— continúa vigente. El legislador sostuvo que la interrupción de las gestiones afecta especialmente a adultos mayores y vecinos del interior profundo, que hoy enfrentan mayores dificultades para realizar trámites esenciales.

“Con respecto al tema del BPS, me refiero exclusivamente a la localidad de Pueblo Fernández, que desde hace un tiempo no se está llevando adelante gestiones que necesita la población ante el BPS, aduciendo de que el convenio no está vigente”, señaló De Brum a EL PUEBLO.

En ese sentido, explicó que revisaron la documentación oficial y hallaron la resolución correspondiente. “Fue un convenio realizado en el año 2022 por dos años, renovable por dos años más, por tanto está vigente a la fecha”.

De acuerdo a lo expresado por el diputado, el acuerdo establece que el BPS se compromete a enviar funcionarios para atender a los vecinos en el propio municipio de Mataojo, permitiendo realizar allí mismo los trámites vinculados a las distintas prestaciones del organismo. “El BPS se compromete a enviar funcionarios que van a atender a los vecinos en el propio municipio de Mataojo para todos aquellos que tengan situaciones que reclamar ”, indicó.

Sin embargo De Brum afirmó que actualmente los funcionarios que concurren no pertenecen a la sucursal Salto, lo que genera dificultades. “La información que nosotros tenemos es que no están yendo de Salto, han ido de Tranqueras pero que no es la misma situación”, explicó, y agregó que los vecinos están acostumbrados a realizar sus gestiones con personal de la oficina salteña.

El legislador remarcó el componente social del reclamo y el impacto directo en la población más vulnerable. “La gran mayoría son vecinos de avanzada edad que se les dificulta el traslado a la ciudad de Salto y que además tienen un costo extra que lamentablemente a muchos de ellos les cuesta asumir”, sostuvo. En ese marco, subrayó que el BPS “cumple una función social y debe seguir atendiendo en el municipio de Mataojo porque necesitamos la presencia del Estado en cada localidad alejada de la ciudad de Salto”.

De Brum informó que ya se presentó una exposición escrita a través de la presidencia de la Cámara de Representantes, mecanismo formal que utilizan los legisladores para canalizar gestiones ante los organismos públicos. “Todavía no hemos recibido respuesta, porque nosotros nos enteramos hace unas semanas”, dijo, y aclaró que, aun en el caso de que el convenio esté próximo a vencer, solicitarán su renovación automática para garantizar igualdad de derechos a los vecinos de toda la zona, que comprende más de seis localidades.

Gestiones futuras

De cara al cierre del año y al 2026, el diputado adelantó que continuará activo durante el receso parlamentario. Anunció recorridas por el interior del departamento y la presentación de una solicitud al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para extender el seguro de desempleo especial de los trabajadores de Somicar S.A. “Van a quedar desamparados a partir de diciembre y nosotros vamos a solicitar que por lo menos se cubra por tres meses más”, afirmó, destacando que se trata de 259 trabajadores, muchos de ellos jefas de hogar.

Finalmente, mencionó el seguimiento de obras de infraestructura y su expectativa de asistir a la inauguración del nuevo tomógrafo del Hospital Regional Salto, además de una propuesta de obras prioritarias para el interior del departamento. “No nos detenemos en el trabajo, vamos a aprovechar el verano a seguir trabajando por el Departamento de Salto porque hay muchas urgencias”, concluyó.

