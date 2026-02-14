Diario Creativo, el libro para despertar tu vocación

Giovanna Gil Alves presenta Diario Creativo, una obra para reconectar con la pasión artística, vencer el miedo a crear y transformar la ansiedad en expresión.

Un libro que propone un viaje hacia la introspección y el desbloqueo del potencial creativo

Giovanna Gil Alves, una joven montevideana, estudiante de arquitectura, repleta de inquietudes artísticas, a lo largo de su desarrollo personal fue dejando de lado su verdadera pasión, en pos de una mejor inserción laboral e intelectual. A sus 22 años se encontró en una encrucijada difícil cuando su cerebro le advirtió que estaba postergando su vocación. Episodios de ansiedad en su rutina diaria fueron la alerta roja. Fue entonces cuando dejó de posponer lo que era inevitable, buscar su identidad en el arte. Así surge un libro innovador: Diario Creativo.

Hoy es artista visual e ilustradora, expone su arte en galerías de Uruguay, Argentina, Brasil, México, Noruega, Italia, España, Francia y Estados Unidos. En 2023 fue parte de la Ruta Picasso por Málaga, Madrid, Barcelona, Niza, Cannes, Mónaco, Antibes y Vallauris y finalizó exponiendo en el Carrusel del Louvre. En 2025 intervino un taxi en Argentina, convirtiéndolo en una galería móvil.

“Hace muchos años caminaba por la calle 18 de Julio, cuando en una librería imaginé que una de mis obras se encontrara entre aquellos autores. Soy muy creyente y con los años, con mucho sacrificio y constancia y fé, logré conseguir este sueño. Hoy estar en un sello importante como es Planeta y tener la oportunidad de llegarle a la gente, me hace crecer día a día. Me da mucha felicidad que la gente a través del libro descubra o redescubra su pasión”.

La autora lo describe: “Es una invitación a explorar tu creatividad y descubrir el artista que todos tenemos, tendrás páginas de ejercicios y reflexiones; es una oportunidad para redescubrirte, conocerte, para que puedas expresar todo lo que sentís, las cosas que tenes adentro. Es un libro que se hace a tu propio ritmo, es tu libro, y todos los libros van a ser distintos porque todos tenemos diferentes historias. A eso invita este trabajo, a soltar todo lo que tienes dentro y conectarte con la creatividad”.

Gil Alves destaca la posibilidad que ofrece Diario Creativo frente a una realidad plagada de pantallas y procrastinación. Cada poseedor de un diario creativo tendrá la posibilidad de elaborar sus proyectos sin ningún impedimento ni crítica. El mismo incluye ejercicios para reorganizar el tiempo de cada individuo, prácticas de escritura, reflexiones personales, de agradecimiento. El libro es atemporal en todos los sentidos, cualquier persona, desde un niño hasta los más adultos pueden disfrutarlo, y en ese disfrute sentirse acompañados.

La creadora relata experiencias personales de usuarios de Diario Creativo: “Este libro me ha traído relatos en los que personas se han sentido respaldados de diferentes formas en el proceso de atravesar esta experiencia artística. Cuando me llegan estos comentarios siento que estoy haciendo las cosas bien. Ya que este no ha sido un libro pensado para mí sino para la gente. Te va a conectar contigo, se pretende quitar el miedo a crear, a escribir, a pintar por miedo al qué dirán o cómo va a ser el trabajo final artísticamente. Se trata simplemente de expresar, y quizás te dé la oportunidad de decidir hacer arte y ser artista”.

Giovanna Gil Alves es testimonio viviente de que los sueños sí se cumplen, con la dedicación adecuada, el enfoque que cada individuo siente realmente de forma esencial, sin esquivar a nuestra vocación.

En diálogo con este medio la autora destacó: “Está buenísimos que si en algún momento se encuentran atravesando una situación que les provoca ansiedad , o quizás en algún momento de sus vidas se sienten vulnerables, puedan conectar con cualquier rama del arte, ya sea escribiendo, pintando, ilustrando, cantando, bailando, tocando algún instrumento, sepan que esto los conecta con su interior, con su esencia y hace que todas esas sensaciones negativas o miedos y angustias puedan ser canalizados, y eso es hermoso. Invito a todos a que si alguna vez quisieron explorar el arte que se animen, que tengan constancia, fe, y respeto a cualquier rama del arte a la que se dediquen, con mucha pasión, amor y constancia. Las cosas se logran, si alguna puerta se te cierra a la larga te vas a dar cuenta de que se cerró por un motivo, y agradecerás porque verás que se abrieran otras mejores”.

