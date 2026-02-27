La DGI difundió una nómina de 63 deudores contumaces del IVA y aplicará restricciones operativas y fiscales a quienes no regularicen su situación.

La DGI publica lista de morosos graves del IVA y endurece sanciones

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzó a publicar en su página web una lista con los llamados “deudores contumaces” del IVA. Se trata de contribuyentes que mantienen atrasos graves y reiterados en el pago del Impuesto al Valor Agregado, pese a haber sido notificados y contar con oportunidades para regularizar su situación.

En esta primera nómina aparecen 63 contribuyentes, entre personas físicas y distintos tipos de sociedades. Según explicó el organismo, la medida se adopta en el marco de sus facultades legales y forma parte de una estrategia para combatir la evasión y fortalecer el cumplimiento tributario.

- espacio publicitario -

La inclusión en la lista no es solo una exposición pública. También implica consecuencias prácticas. Por ejemplo, quienes figuren podrán tener restricciones para imprimir documentación fiscal. Además, las empresas o personas que reciban facturas de estos contribuyentes no podrán descontar el IVA de esas operaciones en sus liquidaciones de impuestos, salvo que el emisor acredite tener el “IVA al día”.

Para salir del listado, los involucrados deberán ponerse al día con sus obligaciones. Una vez regularizada la deuda, podrán solicitar que se los excluya de la nómina.

Con esta iniciativa, la DGI busca proteger a los contribuyentes que cumplen, evitar la competencia desleal y mejorar la recaudación, en un contexto en el que el Estado apunta a reducir la evasión y fortalecer las cuentas públicas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/tf0l