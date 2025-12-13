Detenciones, siniestros de tránsito y delitos contra personas y bienes en Salto

La Jefatura de Policía de Salto informó una serie de hechos ocurridos durante los días 12 y 13 de diciembre de 2025, que incluyeron detenciones, hurtos, procedimientos por estupefacientes, personas lesionadas y varios siniestros de tránsito en distintos puntos del departamento.

Salto, 12 de diciembre de 2025

Detenido por daños en viviendas

A la hora 07:45, un usuario alertó al Servicio de Emergencias 9-1-1 sobre personas que arrojaban piedras contra viviendas en calle Morquio, a la altura del 1700. Personal policial realizó recorridas por la zona e identificó a un hombre de 37 años, quien no sería ajeno a otros hechos de daños denunciados durante la jornada. Puesta en conocimiento la Fiscalía de turno, se procedió a su detención. Se continúa trabajando.

Hurto a menor de edad en la vía pública

A las 21:50 del día anterior, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Armando I. Barbieri y calle Santos Errandonea por un hurto. En el lugar, un menor de 13 años, en presencia de su madre, manifestó que mientras aguardaba el ómnibus fue abordado por un hombre vestido con ropas oscuras, quien le sustrajo una cadenita de plata y se dio a la fuga por Avenida Barbieri hacia el Este. Se realizaron recorridas sin resultados positivos. El caso continúa bajo investigación.

Siniestro de tránsito con motociclista que se retiró del lugar

A la hora 21:30 del día anterior, en calle Yacuy (Entre Ríos) y Dámaso Antonio Larrañaga, se produjo un siniestro entre un auto Hyundai Accent, conducido por un hombre de 54 años, y una moto Asaki. El conductor del birrodado se retiró del lugar, permaneciendo su acompañante de 19 años, quien resultó lesionado. Fue asistido por una unidad de EMI y diagnosticado como politraumatizado leve, siendo trasladado al Hospital Regional Salto. Se continúa trabajando.

Condenado por reiterados delitos de hurto

Culminadas las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto condenó a D.S.Q.F. como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado, en régimen de reiteración real, a la pena de 12 meses de prisión, a cumplirse bajo régimen de libertad a prueba, con obligaciones de residencia, control de DINAMA, presentación semanal en seccional y servicios comunitarios durante cuatro meses.

Salto, 13 de diciembre de 2025

Herido de arma de fuego

Durante la jornada anterior, personal policial apostado en el Hospital Regional Salto tomó conocimiento del ingreso de un hombre de 26 años herido de arma de fuego. El lesionado manifestó que no deseaba intervención policial ni radicar denuncia.

Siniestro de tránsito con espirometría positiva

A las 23:45 del día anterior, en la intersección de Avenida Manuel Oribe y Avenida Agustín Pedroza, el conductor de una moto Baccio PX125 perdió el dominio del vehículo e impactó contra dos camionetas estacionadas. Resultó lesionado y la prueba de espirometría arrojó resultado positivo. Fue asistido por EMI y diagnosticado como politraumatizado, siendo trasladado al Centro Médico de Salto.

Detenido con sustancias estupefacientes

Próximo a la hora 01:45, personal de PADO que realizaba patrullajes preventivos divisó a un hombre que circulaba en una moto sin matrícula. Al notar la presencia policial se dio a la fuga e ingresó a una vivienda en Avenida Manuel Patulé al 700. Con autorización de la propietaria, se realizó una inspección, localizándose envoltorios con sustancias estupefacientes sobre una heladera. Se incautó dinero en efectivo, se procedió a la detención del hombre de 26 años y se dio intervención a Fiscalía. Concurrió Policía Científica.

Siniestro por maniobras imprudentes

A las 06:10, en Avenida Ramón J. Vinci y Camino del Éxodo, un motociclista de 29 años y su acompañante de 22 resultaron lesionados al perder el dominio del birrodado mientras realizaban maniobras imprudentes sobre una sola rueda. El conductor fue diagnosticado como politraumatizado con pérdida de conocimiento y la acompañante como politraumatizada, siendo ambos trasladados a un centro asistencial.

Ciclista lesionado tras maniobra indebida

Próximo a la hora 07:15, en Avenida Carlos Reyles y By Pass, un ciclista de 25 años fue colisionado por un auto Suzuki Celerio conducido por un hombre de 63 años, que realizó una maniobra indebida. El ciclista fue diagnosticado como politraumatizado con traumatismo de cráneo y trasladado al Hospital Regional Salto.

Hurto en vivienda

A la hora 09:45, personal policial concurrió a una vivienda en la intersección de Costanera Tomás Berreta y calle Vilardebó. El usuario denunció daños en la lona marítima de su camioneta VW Saveiro y el hurto de una PlayStation 5. Se continúa trabajando.

