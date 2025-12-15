Detenciones, siniestro de tránsito y heridos de arma blanca marcaron la jornada policial en Salto

Detenido por intento de hurto

Próximo a la hora 14:30 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de avenida Camino del Éxodo y Bolivia ante un intento de hurto. En el lugar, un hombre de 52 años manifestó haber retenido a otro masculino de 44 años, quien habría intentado sustraer un vehículo. Enterada la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del implicado y la realización de los trámites de rigor. Se trabaja.

Siniestro de tránsito

Sobre la hora 18:30 de ayer, efectivos policiales acudieron a la intersección de calle Rafaela Villagrán de Artigas y Pascual Harriague por un siniestro de tránsito entre una motocicleta y una camioneta.

En el lugar se constató que un hombre de 56 años circulaba en moto marca Yasuki 110 por calle Rafaela Villagrán de Artigas con dirección al Oeste y, al llegar a Pascual Harriague, colisionó con una camioneta Fiat Strada, conducida por un masculino de 22 años que circulaba con dirección al Norte.

Una unidad médica de EMI asistió al motociclista, diagnosticándolo politraumatizado, y lo trasladó al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

Detenido por hurto

A la hora 20:30 de ayer, personal policial concurrió a avenida Concordia y avenida Magallanes. En el lugar, un hombre de 29 años indicó que había observado a un masculino ingresar a un galpón, procediendo a dejarlo encerrado, ya que habría sido visto cometiendo hurtos en ocasiones anteriores.

Al arribo policial se constató que se trataba de un masculino de 23 años, quien permanecía en el interior del galpón. Consultada la Fiscalía de turno, se dispuso su detención y la realización de los trámites correspondientes. Se trabaja.

Herido de arma blanca

Próximo a la hora 22:50 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calle Doctor José G. Amorín y 8 de Octubre por un herido de arma blanca. En el lugar se constató que un masculino de 25 años presentaba varias heridas en la zona del pecho.

Una unidad médica de EMI lo trasladó al Hospital Regional Salto, presentando entre tres y cinco puñaladas en pecho y espalda. Fiscalía de turno fue puesta en conocimiento. Posteriormente, personal policial concurrió a Emergencias del hospital para entrevistarlo, no siendo posible debido a que se encontraba en block quirúrgico, con diagnóstico de estado grave. Se trabaja.

Herido de arma blanca

A la hora 23:00 de ayer, personal policial que realizaba recorridas por avenida Magallanes y calle Palmeras fue alertado sobre la presencia de un masculino herido de arma blanca en esa intersección.

En el lugar se entrevistó a un menor de 15 años, quien se encontraba junto a otro masculino e intentaba darse a la fuga. Tras ser identificados, se constató que el segundo presentaba una herida cortante en la pierna.

Una unidad médica de UCMS diagnosticó lesión cortante de gran profundidad en glúteo derecho y dispuso su traslado al Hospital Regional Salto. El lesionado realizó la denuncia correspondiente. Se trabaja.

Detención por desorden y agresión

Sobre la hora 23:30 de ayer, personal policial concurrió a calle Doctor Arregui y Agraciada por un desorden. En el lugar, un hombre de 42 años manifestó que desde hacía varios días recibía amenazas por parte de otro masculino de 22 años, quien lo habría agredido, provocándole lesiones en el brazo derecho.

Ambos fueron detenidos en el lugar. Consultada la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del agresor y la realización de los trámites de rigor. Se trabaja.

