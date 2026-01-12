Detenciones, hurtos, condenas y siniestros marcaron varios días de actividad policial en Salto

10 de enero de 2026

Registro de lluvias y pasos crecidos

La Jefatura de Policía de Salto informó los registros de la Red de Pluviometría Policial correspondientes a las últimas horas, con importantes acumulados en varias zonas del departamento. El mayor registro se dio en Quintana, con 100 milímetros, seguido por Sarandí de Arapey con 63 mm y Belén y Cuchilla de Guaviyú con 55 mm.

En la ciudad de Salto se registraron 42 mm. Como consecuencia de las lluvias, varios pasos permanecen crecidos. En jurisdicción de Seccional 12: Picada Olivera, Sauce, Nuevo del Arapey y Paso del Horno. En Seccional 11: Paso del Horno, Mata Perro y Picada Jubí. En Seccional 10: Paso Nuevo y Paso del Horno.

Apedreo y daños a ómnibus interdepartamentales

Próximo a la medianoche, en la zona de la terminal de Salto Shopping, dos choferes de una empresa de transporte interdepartamental denunciaron que mientras circulaban por Av. Reyles, sobre el denominado “Puente Blanco”, los ómnibus fueron apedreados. Como consecuencia, los vehículos resultaron con daños en los parabrisas. La Policía trabaja en el hecho.

- espacio publicitario -

Detenido en centro de rehabilitación

A la hora 02:10, mientras personal policial realizaba recorridas en la intersección de Washington Beltrán y Valentín, una mujer alertó sobre una situación irregular en un local de calle Washington Beltrán al 1400, que funciona como centro de rehabilitación. Indicó que el portón lateral se encontraba abierto y desconocía si había personas extrañas en el interior.

Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al predio, localizando a un masculino mayor de edad en el fondo del lugar, próximo al portón de salida, donde se halló una bloquera de hormigón armado. Enterado el Fiscal de Turno, dispuso la detención del masculino, la toma de declaraciones y el relevamiento de la escena. Continúa trabajando Investigaciones

Daños y hurto de combustible en vehículo

A la hora 02:40, en calle Dr. Luis Morquio, entre Cervantes y Vilardebó, la propietaria de un automóvil Suzuki Celerio denunció que había dejado el vehículo estacionado frente a un complejo de viviendas. Posteriormente fue alertada por una compañera de que un hombre le había hurtado combustible.

En el lugar se encontró un caño blanco y un cuchillo. La Policía investiga el hecho.

Detenido por hurto

A la hora 10:40, durante recorridas en calle Lucas Piriz, entre Uruguay y Artigas, personal policial identificó a un masculino mayor de edad que circulaba en actitud sospechosa. En ese momento, un ciudadano informó que minutos antes, en la zona del Shopping, le habían hurtado una bolsa con objetos que había dejado sobre su moto, señalando al individuo como autor del hecho.

El Fiscal de Turno dispuso que el hombre permanezca detenido, la incautación de los objetos y la toma de declaraciones correspondientes. Se trabaja.

Detenido por daños e intento de hurto de moto

A la hora 10:50, una usuaria se comunicó al 9-1-1 informando que en la intersección de Uruguay y Dr. Bortagaray un masculino intentaba hurtar una moto estacionada frente al Sanatorio Salto. Con la descripción aportada, la Policía logró ubicar al individuo a pocos metros del lugar, constatándose daños en la careta delantera del birrodado.

El Fiscal de Turno dispuso la detención del masculino y demás actuaciones. Se trabaja.

11 de enero de 2026

Detención por hurto en chatarrería

Próximo a la hora 13:30 del día de ayer, personal policial concurrió a Av. Pascual Harriague y Washington Beltrán por un hurto en una chatarrería. En el lugar, dos hombres intentaron darse a la fuga, logrando la detención de uno de ellos, de 37 años.

Al ser identificado, se constató que el mismo se encontraba requerido por Seccional Tercera. Se realizaron los trámites de rigor. Se trabaja.

Condenado por reiterados hurtos

Finalizadas las actuaciones judiciales, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno condenó a J.E.T.C., de 26 años, como autor responsable de cinco delitos de hurto, cuatro de ellos especialmente agravados y uno en grado de tentativa.

La pena impuesta fue de 18 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con descuento de la preventiva sufrida y el cumplimiento de medidas impuestas por la DINAMA, incluyendo residencia controlada, presentaciones semanales y servicios comunitarios.

12 de enero de 2026

Ampliación: masculino condenado a prisión efectiva

En ampliación del Comunicado de Prensa N.º 17/26, culminadas las actuaciones judiciales, se condenó a H.D.C.C., de 37 años, como autor responsable de reiterados delitos de hurto, violación de domicilio y tentativa, todo en régimen de reiteración real, a la pena de 11 meses de prisión efectiva, con descuento de la preventiva sufrida.

Hurto de celular mediante engaño

Próximo a la hora 14:40 del día de ayer, personal policial concurrió a calle Boicúa al 600 por un hurto. Un hombre de 70 años manifestó que dos desconocidos solicitaron agua en su domicilio y, al ingresar a la vivienda, le sustrajeron el celular. Posteriormente, le exigieron dinero para devolvérselo. Se trabaja.

Lesiones en barrio Andresito III

A la hora 14:43, se solicitó presencia policial en barrio Andresito III por una persona lesionada. En el lugar, una femenina de 22 años presentaba una lesión en una pierna, aparentemente provocada por arma blanca. Radicó denuncia y manifestó no desear asistencia médica. Se continúa trabajando.

Siniestro de tránsito con lesionados

Próximo a la hora 21:00 del día de ayer, se produjo un siniestro de tránsito en Av. Enrique Amorim y Pedro Gallino entre una moto y un automóvil. Los ocupantes del birrodado, un masculino de 20 años y una femenina de 19, resultaron politraumatizados moderados y fueron trasladados al Hospital Regional Salto. El conductor del auto intentó retirarse del lugar, siendo interceptado posteriormente. Se investiga.

Hurto consumado en comercio

Próximo a la hora 01:30 de hoy, personal policial concurrió a Av. Feliciano Viera y Chile por un hurto en un comercio. Se constató el forzamiento del candado de acceso y la faltante de bebidas alcohólicas y una alcancía con monedas. Se trabaja.

Nuevo condenado a prisión efectiva

Culminadas las actuaciones judiciales, se condenó a L.J.M.L., de 22 años, como autor responsable de un delito de receptación y reiterados delitos de hurto, algunos en concurrencia con violación de domicilio, a la pena de 13 meses de prisión efectiva, con descuento de la preventiva sufrida.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2xum