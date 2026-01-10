Detención y dos siniestros de tránsito marcaron la jornada policial en Salto

La Jefatura de Policía de Salto reportó la detención de un joven requerido por Violencia Doméstica y dos siniestros de tránsito con despiste y vuelco en Ruta Nacional N.º 3. En ambos casos hubo personas asistidas, sin registrarse víctimas fatales.

Detención de masculino requerido

Próximo a la hora 09:30 del día de hoy, personal policial procedió a la identificación de un masculino de 18 años en la intersección de calles Florencio Sánchez y Uruguay. Al consultar sus datos en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se constató que el joven figuraba como requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. Se realizaron los trámites de rigor y el procedimiento continúa en curso.

Siniestro de tránsito con despiste y vuelco de camión en Ruta 3

Sobre la hora 13:10, se tomó conocimiento de un siniestro de tránsito con despiste y vuelco de un camión en Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 523.500. En el lugar se constató el vuelco lateral de un camión Mercedes Benz, conducido por un masculino de 46 años que circulaba de Norte a Sur. Según manifestó, una ráfaga de viento habría provocado la pérdida de dominio del vehículo. Tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos.

Siniestro de tránsito con despiste y vuelco de camioneta en Ruta 3

Minutos más tarde, a la hora 13:20, Policía Caminera solicitó presencia policial por otro siniestro de tránsito ocurrido en Ruta Nacional N.º 3, en el kilómetro 530. En el lugar, el conductor de una camioneta Toyota Hilux indicó que circulaba de Norte a Sur cuando, por causas que se desconocen, perdió el dominio del vehículo, despistándose hacia la banquina Este y volcando, quedando posteriormente en posición normal.

En el vehículo viajaban otros tres ocupantes. Una femenina y un menor de edad fueron asistidos por personal médico de la Policlínica de ASSE de Villa Constitución, quienes diagnosticaron politraumatismos leves, siendo trasladados al Hospital Regional Salto. Los restantes ocupantes resultaron ilesos.

