Después de Juan Ramón, Emiliano es el nuevo DT…

El fallecimiento de Juan Ramón Silvera obligó a la dirigencia de Paysandú Fútbol Club a la búsqueda de un sustituto, con la mira puesta en el Torneo de la Segunda División Profesional.

Hay que tener en cuenta que Paysandú ascendió desde la Divisional “C”, el mismo círculo en que alistó nuevamente Salto Fútbol Club.

En las últimas horas se produjo el pronunciamiento en torno al nuevo estratega: no otro que Emiliano Alfaro, quien supo de opaco nivel en este 2025, cuando dirigió un equipo de la Divisional “A” hasta que le dieron de baja.

Ahora Alfaro (exgoleador de Liverpool) tiene la chance con el equipo profesional de Paysandú, jugando en la Segunda División.

En tanto, ya hay jugadores que ratificaron su continuidad, entre otros el golero Gabriel Leyes, Juan Gabriel “Toto” Silvera (hijo de Juan Ramón), Nicolás Morales, Brandón Loggiurato y Maximilano Colzada.

¿Quién le gusta?

La Cafetera vs La Academia: cuando llega la hora final

Será en esta noche de sábado cuando se juegue el partido final de la edición 2025 en la Liga Salteña de Fútbol Comercial.

Desde la hora 20, en el Parque Luis T. Merazzi, el enfrentamiento de La Cafetera vs La Academia.

La hora señalada para determinar quién de los dos alcanza la máxima consagración, mientras el equilibrio no deja de regir en la hora de las especulaciones.

Ayer a la noche, a su vez, se jugaba la segunda fecha en la Divisional “A” de la Liga Salteña de Fútbol Súper Sénior, con los juegos de Unión Don Atilio vs Ceibal y La Cafetera vs La República.

Un tal Tomás Verón Luppi Aquel de Racing… a este de Nacional

Nacional sigue dialogando, negociando y barajando nombres de cara a la temporada 2026.

Son días de arduo trabajo para la gerencia deportiva tricolor, que está próxima a abrochar dos incorporaciones.

El primero de ellos se trata del argentino Tomás Verón Luppi, quien fue figura en Racing del fútbol uruguayo entre las temporadas 2022 y 2024.

El habilidoso extremo derecho actualmente está jugando en el Grasshoppers de Suiza, donde ha jugado solamente seis partidos (185 minutos) en este semestre, debido a una lesión muscular que lo tuvo a maltraer.

Verón Luppi partió al fútbol suizo tras destacadas actuaciones en el Cervecero, donde marcó 17 goles y dio 9 asistencias en 95 partidos.

Es el típico extremo del gusto de Jadson Viera, desnivelante, que suele jugar a perfil cambiado y asociarse al juego colectivo.

Por donde se lo mire, un clase “A” El mejor del mundo

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) eligió al francés Clément Turpin como el Mejor Árbitro del Mundo 2025, consolidando su prestigio en la élite del arbitraje internacional.

El juez galo, habitual en las grandes competiciones europeas y torneos FIFA, encabezó el escalafón gracias a su regularidad, autoridad y desempeño en partidos de alta exigencia.

El segundo lugar fue para su compatriota François Letexier, mientras que el podio lo completó el polaco Szymon Marciniak, uno de los árbitros más reconocidos de la última década.

🧮 Árbitros destacados en el ranking IFFHS

Árbitro Clément Turpin François Letexier Szymon Marciniak István Kovács Michael Oliver Félix Zwayer Slavko Vinčić Alireza Faghani

