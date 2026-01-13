Después de Bella Unión y antes de Tacuarembó

El «salteñizado» tiempo Rony

El técnico de la selección, tiende a eludir el misterio. Así ha sido con Gladiador y ahora con la selección, más o menos la misma tónica. Por eso, cuando le confió a EL PUEBLO la primera integración que enfrentaría a Bella Unión en el primer tiempo, pareció quedar en claro que esos 11 configuraban el titular que debutaría ante Tacuarembó, en el estreno por la segunda fecha del Litoral Norte.

Más allá del 1 a 0 de ese primer tiempo y de los tres goles que «otro» Salto apareció en el segundo tiempo y llegó a tres. el resultado poca relación tiene. Después de todo en esa recta final del domingo a la noche en el Dickinson, también Bella Unión introdujo variantes. Los amistosos plantean esta situación: que los DT muevan las piezas, aunque van ofreciendo señales. Rony Costa no es la excepción.

UNA MANERA DE ACEITAR

- espacio publicitario -

En cada día que transcurre de la semana, las sesiones del combinado salteño que serán puntuales, para que el funcionamiento llegue aceitado. Con unificación de conceptos básicos y desde los jugadores, los vaivenes de la pretendida respuesta. Se sabe cual es el modelo táctico, el manejo del doble «cinco» a manera de ejemplo: Agustín Custodio-Paolo Tabárez en el primer tiempo; Matías Batista-Agustín Panza en el segundo. El externo zurdo como Aranda en el inicio y Lucas Alvez de Salto Uruguay después. En los 45′ de arranque, la doble punta de Vargas-Arbiza, con tendencia del «Nico» al despegue en cancha propia, mientras en la recta final, Agustín Alvez Da Silva bien de punta, apareciendo el tucumano Javier Álvarez como socio de primera mano. De lo que no hay dudas: jugadores que tienen el puesto abrochado. Son quienes conforman la clásica columna vertebral, mientras Nicolás Sánchez en el arco, saca ventaja sobre Leandro Fagúndez y Joaquín González. Novedad puntual: el tiempo a favor de Richard Rodríguez marcando el lateral izquierdo, mientras que Ignacio «Nacho» Bueno surge como el factible compañero de Junior Rodríguez para conformar la plaza defensiva central.

AHÍ ESTÁ EL MAÑANA

La selección irá dosificando la acción en las sesiones pendientes del combinado, antes del debut ante Tacuarembó. Una manera de evitar lesiones y que todo el plantel llegue apto en el plano físico, mientras que se acentuará aspectos relativos al laboratorio: llámese pelotas quietas, trabajadas, para que el factor sorpresa sea puntual y capaz de sumarse a la pretensión del desnivel. Mientras va surgiendo este más que factible Salto con la mira puesta en el debut.

*********

Fernando Nicolás Sánchez

**********

Luciano Araújo.

Junior Rodriguez.

Ignacio Bueno.

Richard Rodríguez

**********

Ricardo Javier Gómez.

Paolo Tabárez.

Agustín Custodio.

Alan Aranda.

**********

Javier Vargas

Nicolás Arbiza.

Siempre «Chumbo»…..

Cuando las redes funcionan y los portales no faltan, en algún caso para el rescate mismo, atendiendo en este caso a quienes suelen tener la ocurrencia de rescatar fotos y crónicas. En este caso, desde el ayer del básquetbol de Montevideo y como para comprobar que OMAR MIGUEL ARRESTIA fue lo que fue, a partir de su portentoso arte de golear. La ficha técnica de finales de la década de los 70, simplemente que lo refleja, cuando el «Chumbo» lideraba a un inolvidable equipo de Hebraica Macabi que supo ser Campeón Federal. De los 89 puntos del elenco macabeo, un total de 35 puntos desde el salteño. Como tercer goleador de Hebraica, otro salteño como Miguel Ángel Medina, padre de Octavio y Facundo, quienes son partes del tiempo actual del básquetbol capitalino. A los dos coterráneos se les sumaban entre otros, Daniel Borroni y el sanducero Luis Campos. Nótese el resultado del primer tiempo: 51 a 37 a favor del equipo de Omar Miguel Arrestia. Siempre «Chumbo». Eterno crack.

Mateo Caballero, el de Defensor Sporting

Firmó su primer contrato con Defensor Sporting y pasó a ser uno más en el plantel superior de los violetas. No por nada debutó en el juego ante Progreso, por la primera fecha de la Copa de la Liga AUF Uruguay. Fueron cinco los debutantes en filas violetas y el salteño uno más. Zaguero de 1.90′, situación a favor, porque además fue convocado a la preselección uruguaya juvenil. La toma gráfica no miente: es el más alto de todos. La altura es un valor en sí mismo, para quienes se manejan en roles defensivos centrales.

Hoy martes y mañana miércoles, se prolongará la etapa que tiene carácter eliminatoria.

LO DE HOY MARTES

Hora 19: Liverpool vs Albion (Estadio Charrúa).

Hora 21.30′- Nacional vs Deportivo Maldonado (Gran Parque Central).

LO DE MAÑANA MIÉRCOLES

Hora 19- Montevideo City Torque vs Cerro Largo (Estadio Charrúa).

Hora 21.30′- Racing de Sayago vs Cerro

CON LOS CINCO- Ellos a la hora del debut en la Primera del equipo fusionado. Mateo Caballero es hijo de Enrique «Chino Pool» Caballero. de los más salientes cantores populares del medio.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/kku1