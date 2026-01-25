Después de 15 años de ausencia

El ciclismo más importante retorna a Salto

La noticia fue emitida en la Casa de Gobierno, donde el Intendente de Salto, junto al Director de Deportes, lo confirmaron ante los distintos medios presentes: la Vuelta Ciclista del Uruguay volverá a tener como punto de arribo a la ciudad de Salto.

Una ciudad emblemática para el ciclismo nacional, cuna de grandes valores del pedal uruguayo. Y cuando hablamos de Salto, es imposible no mencionar a Federico Moreira, uno de los ciclistas más ganadores de esta histórica prueba que reúne a los mejores pedalistas de Sudamérica e incluso convoca competidores de otros continentes.

Lo cierto es que Salto volverá a estar en el eje del ciclismo sudamericano, ya que la Vuelta Ciclista del Uruguay es considerada una de las competencias más trascendentes del calendario continental. La prueba, que se desarrolla tradicionalmente en Semana Santa, aún no tiene confirmado el día ni el horario de llegada, ni tampoco el punto exacto donde se instalará la meta en nuestra ciudad. Esa información será definida por la comuna en los próximos días.

- espacio publicitario -

Tampoco está confirmado por dónde ingresará la caravana multicolor, aunque todo indica que podría hacerlo desde Paysandú, algo que también será oficializado próximamente.

La noticia fue recibida con gran entusiasmo por los referentes del pedal salteño: ciclistas, mecánicos, dirigentes y personas vinculadas a este deporte que tantas alegrías le ha dado al departamento. Salto sabe muy bien lo que significa el ciclismo y, especialmente, la Vuelta Ciclista del Uruguay, una competencia en la que a lo largo de la historia más de un salteño ha sido protagonista.

Se trata de la prueba más añeja del país y de un evento que, en Semana Santa, forma parte del folclore deportivo nacional, generando en Salto una atmósfera especial que convierte al ciclismo en el deporte principal de esos días.

Martín Nasario – Mecánico del Cerro Largo 2024-2025.

Martin Nasario, mecánico salteño que ha participado en distintas ediciones de la Vuelta Ciclista del Uruguay, dejó en claro el sentir del ambiente local de cara a la llegada de esta histórica competencia. Según expresó, la gente del ciclismo salteño vive con mucha ansiedad la posibilidad de volver a recibir a esta verdadera caravana multicolor.

“La Vuelta es importante para el departamento y es importante para Salto. Nuestra ciudad ha sido cuna de grandes ciclistas y era el momento de que esta prueba volviera a nuestro departamento”, señaló Nasario.

Además, destacó el nivel internacional que presenta la competencia, con la presencia de equipos provenientes de Brasil, Argentina y Chile, sumados a formaciones de otros puntos del continente. “La Vuelta Ciclista del Uruguay es una de las pruebas más importantes y también una de las más antiguas del mundo”, remarcó.

Nasario recordó que a lo largo de los años se han podido ver grandes competidores, como Sepúlveda, Magno Nazaret de Brasil y otros corredores que han sido protagonistas de la carrera. Y, como no podía ser de otra manera, subrayó el rol de los ciclistas locales: “Cuando hablamos de los salteños, siempre hablamos de protagonismo”.

Un argentino ganador; al última vez que La Vuelta pisó suelo salteño.

Semana Santa de 2011 dejó un recuerdo imborrable para el ciclismo regional. En aquella ocasión, Darío Díaz, defendiendo los colores de Villa Teresa, fue quien arribó en el primer lugar de la caravana que partió desde Paysandú, luego de recorrer 114 kilómetros.

El ciclista argentino marcó un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 37 segundos, imponiéndose en una exigente travesía que tuvo como punto de llegada la avenida Patulé, antes de la intersección con avenida Solari. Allí, el barrio Salto Nuevo fue testigo y protagonista del arribo de la caravana proveniente desde “la Heroica”.

Para esta edición, los datos que se manejan indican que el recorrido podría modificarse, con una llegada prevista desde la zona de sanducera. La variante se enmarca en la tradicional Semana de la Cerveza de Paysandú, que año a año incluye al ciclismo como uno de sus grandes atractivos, con una etapa de llegada a la capital sanducera y una posterior prueba contrarreloj.

¿Que hará el Club Libertad? ¿500 millas o Vuelta del Uruguay?

Desde que las autoridades departamentales anunciaron la noticia, surgieron varias interrogantes, entre ellas qué rumbo tomará el Club Libertad, que cuenta en su plantel con algunas de las figuras más destacadas del ciclismo de nuestro departamento. La última participación del club en una competencia oficial fue en las 500 Millas del Norte, prueba que se desarrolla en Artigas y parte de Brasil, y en la que el equipo de 100 manzanas tuvo una destacada actuación. Ahora la gran pregunta es si Salto tendrá un equipo que lo represente en la edición número 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

54° edición de ‘Rutas’, desde Fray Bentos

Rutas de América comenzará el lunes 16 de febrero y tendrá como punto de partida la ciudad de Fray Bentos, donde se desarrollará inicialmente una prueba contrarreloj individual. Posteriormente, la segunda etapa también partirá desde la capital fraybentina, con rumbo hacia el sur del país.

La 54ª edición de Rutas de América tendrá así al litoral sur como escenario inicial de una de las competencias más tradicionales del calendario ciclista nacional. Previamente, el domingo 15, se llevará a cabo el congreso técnico, instancia en la que se abordarán los aspectos organizativos y reglamentarios de la prueba.

Enmarcada en la tradicional Semana de Carnaval, Rutas de América volverá a reunir a competidores internacionales y a los mejores ciclistas uruguayos, recorriendo las rutas del sur del país. La caravana multicolor finalizará el domingo siguiente a la largada, con la última etapa que unirá las ciudades de Maldonado y Montevideo, donde se conocerá al ganador de la competencia.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dh1v