DESPIDIENDO UN AÑO INTERMINABLE

Termina 2025, un año que a la mayoría le ha resultado “interminable”; la acumulación de acontecimientos del calendario político institucional, que se suman a los inesperados y naturales del devenir de social, personal y comercial productivo, han agotado a los uruguayos.

La sensación es una mezcla de fatiga, alivio y desilusión y atraviesa todos los estratos sociales, demográficos y políticos. Fatiga por una peripecia que parecía no tener fin, alivio porque finalmente llegó diciembre y desilusión porque son muchas las expectativas que no se colmaron.

Para la ciudadanía en general, y para los votantes del Frente Amplio en particular, el comienzo de la gestión del Presidente Yamandú Orsi ha sido decepcionante, empezando por los problemas de los nombramientos ministeriales, siguiendo por la compra-homenaje de una estancia boutique con un directorio de Colonización que nació y actuó en la más absoluta ilegalidad; el episodio del contrato de “CARDAMA”, cuyo final, razonablemente, será para Uruguay una vez más sin quedarse sin barcos de patrullaje de nuestro saqueado mar territorial, y seguramente perder un pleito por muchos millones de dólares, que pagará el bolsillo de sus ciudadanos.

De los partidos de la Coalición Republicana, (¿si es que existe?), poco se sabe; la “autocrítica” del Partido nacional no ha conformado a nadie; la voltereta de los diputados de Cabildo Abierto, más que a revancha por el destrato del período anterior, tiene olor a “acomodo”, y el Partido Colorado aparece desdibujado, para decir lo menos.

La lamentable gestión de Juan Castillo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con conflictos salvajes destruyendo la pesca, el funcionamiento del puerto, CONAPROLE y ahora ANCAP portland, (cuyo gremio no renuncia a seguir perdiendo 25 millones de dólares anuales), es un fracaso catastrófico. No creo que ocurra, pero ¿no se animará Orsi a convocar a Pablo Mieres, que hizo una gestión extraordinaria durante cinco años?

Sobre la seguridad no hace falta abundar, el narcotráfico y sus luchas por el territorio y los ajustes de cuentas mortales, confirman que “la guerra está perdida”, por lo menos mientras el Ministro del Interior sea Carlos Negro, que en lugar de “Narcotráfico” propone hablar del “mercado de drogas”, una nueva versión de la pirueta retórica que comenzó con la “humanización de las cárceles” del socialista José Díaz…pistoletazo de salida para la actual catástrofe que ya dura dos décadas.

En la enseñanza, el regreso de FENAPES no necesita comentario, porque en esencia tratará de demoler todo lo que se hizo en el anterior período; mientras el PIT-CNT insiste en espantar inversores con nuevos impuestos que el candidato Orsi, durante la campaña, enfatizó que no se crearían ni se aumentarían…

Afortunadamente, sigue una “fraternal discrepancia” entre el Partido Comunista y el MPP, que viene desde el nacimiento del movimiento tupamaro, y se traduce en una bienvenida parálisis de diversas iniciativas disparatadas, cuya aprobación serían muy poco saludable para el funcionamiento de la economía.

NO obstante, en la pauta para los Consejos de Salarios, quedó claro que siguen sin entender que no se pude emparejar a empresas de diferente tamaño, de distinta incidencia porcentual de mano de obra de su proceso productivo, de sectores dinámicos que están creciendo, a los que están afectados por un ciclo recesivo. Un claro caso de usar pinza “pico de loro” y martillo, en la era digital.

No todo son malas noticias, la primavera fue extraordinaria, y los precios de la carne son muy estimulantes, salvo por el ministro Frati, que pretendió prohibir las exportaciones de ganado en pie; por suerte después de la interpelación de Da Silva no habla ni por señas. La temporada turística, gracias a Milei, será extraordinaria y terminará de revivir un sector que aún muestra las cicatrices de la pandemia; además, de ahora hasta marzo se produce el letargo estival de la dirigencia política, y podremos despedir al 2025 con cierta tranquilidad.

