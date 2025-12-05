Desorden, siniestros de tránsito y nuevas condenas

La Jefatura de Policía de Salto difundió los hechos policiales correspondientes al 4 y 5 de diciembre de 2025, donde se registraron riñas en la vía pública con detenidos, siniestros de tránsito con personas lesionadas, la búsqueda de un menor extraviado y la formalización de nuevas condenas judiciales. A continuación, el desarrollo completo de cada intervención.

Jueves 4 de diciembre

Desorden en la vía pública y dos detenidos

Próximo a las 11:00, policías acudieron a Avenida Manuel Oribe y calle 10 por un incidente de desorden. Varias personas se encontraban en plena riña a golpes de puño, por lo que fueron separadas y se procedió a la detención de dos jóvenes, de 17 y 18 años. La Fiscalía dispuso las actuaciones correspondientes.

Siniestro de tránsito en Bilbao y 19 de Abril

A las 13:00 se registró un choque entre una moto Baccio P110 y un automóvil Honda. El motociclista, de 50 años, circulaba junto a una acompañante cuando colisionó con el auto que conducía un hombre de 47 años. La acompañante fue diagnosticada con “politraumatizada con traumatismo de cuello” y trasladada al CAM; el conductor también fue derivado a un centro de salud.

Otro siniestro en República Argentina y Maciel

A las 16:30 ocurrió un nuevo choque entre un Renault Logan y un birrodado Classic F200. Según la conductora del automóvil, de 45 años, realizaba una maniobra para ingresar a su domicilio cuando el motociclista —un joven de 20 años— impactó contra el vehículo. El birrodadista fue diagnosticado con “erosiones en ambas piernas y corte importante en rodilla izquierda” y trasladado al Hospital Regional Salto.

Viernes 5 de diciembre

Menor extraviado fue ubicado sano y salvo

A las 22:05 del día anterior, policías acudieron a una vivienda en calle Yacuí por la desaparición de un niño de 11 años con trastorno del espectro autista. Tras la búsqueda, el menor fue hallado en Avenida Manuel Patulé y Florencio Sánchez, en buen estado de salud, siendo reintegrado a su hogar.

Hombre detenido por requisitoria vigente

A las 02:15, en calle Dr. Chiazzaro y Silvestre Blanco, fue identificado un hombre de 24 años que registraba requisitoria por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Se procedió a su detención.

Condena por rapiña especialmente agravada

El Juzgado Penal de Segundo Turno condenó a C.D.C.F. como cómplice de un delito de rapiña especialmente agravada. La pena fijada fue de 22 meses de prisión, con descuento del tiempo de detención ya cumplido.

Condenado por tráfico interno de armas de fuego

En otra sentencia, P.A.I. fue condenado por tráfico interno de armas y municiones a 6 meses de prisión. Además, el arma incautada fue remitida al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional para su destrucción.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/v8c3