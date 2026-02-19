Desde EL PUEBLO al rescate de enfoques puntuales

El día que el racismo cueste puntos, en el fútbol dejará de ser «inevitable»

El incidente ocurrido en el partido entre el Benfica y el Real Madrid (febrero de 2026), donde se activó el protocolo de la UEFA tras los insultos denunciados por Vinícius Jr. contra Gianluca Prestianni, no es un hecho aislado, sino un síntoma de una tensión estructural.

Para responder si el racismo es «inevitable», se debiera analizar el fútbol no solo como deporte,

sino como un fenómeno sociológico de masas.

EL FÚTBOL COMO VÁLVULA DE ESCAPE SOCIAL

Sociológicamente, los estadios funcionan a menudo como zonas de «desinhibición». El anonimato de la masa y la intensidad emocional permiten que prejuicios latentes en la sociedad emerjan sin los filtros habituales de la vida civil.

* El efecto espejo: El fútbol no genera el racismo; lo refleja. Si una sociedad tiene tensiones raciales o xenófobas subyacentes, el estadio se convierte en el megáfono de esas actitudes.

* La deshumanización del rival: En el caso de Vinícius en el Estadio da Luz, el insulto no solo busca herir, sino despojar al jugador de su humanidad para «anular» su ventaja competitiva.

2. La paradoja de la visibilidad. Paradójicamente, mientras más se combate el racismo, más «visible» parece ser.

* Protocolos activos: Lo ocurrido en Lisboa demuestra que hoy el partido se detiene. Hace una década, estos incidentes se ignoraban o se consideraban «parte del juego».

El racismo es inherente a la formación de identidades grupales («nosotros» vs. «ellos»). Mientras existan jerarquías raciales en la sociedad, el fútbol será su escenario. |

¿EL PENDIENTE TIEMPO

DE LAS SANCIONES?

Es evitable, pero requiere sanciones reales. Mientras los clubes (como el Benfica en este caso) o las ligas prioricen el negocio sobre la justicia social, la impunidad alimentará la repetición. |

Conclusión: ¿Inevitable o Pendiente?

El racismo no es inevitable por naturaleza, pero es inevitable en el modelo actual de gestión deportiva que a menudo castiga el síntoma (el grito en la grada) pero no la causa (la cultura de odio en redes y la falta de formación en las canteras).

Lo sucedido en el Benfica vs. Real Madrid marca un hito porque la aplicación del protocolo de 10 minutos de suspensión rompe el ritmo del espectáculo por un valor superior: la dignidad humana. El día que el racismo cueste puntos, títulos y contratos televisivos de forma sistemática, dejará de ser «inevitable».

Copa Libertadores: Ahora Liverpool la tiene complicada

Liverpool no pudo como local, en el Parque Viera, ante Independiente de Medellín. Luego de estar por debajo y lograr el empate parcial, el equipo colombiano le terminó arrebatando el triunfo de forma agónica, con un gol del ex Nacional, Hayen Palacios, en el minuto 94. Una dura derrota para los negriazules por cómo se dio, aunque no mostró su mejor versión futbolística. Al equipo de Camilo Speranza, quien estuvo presente en el banco de suplentes, le costó generar su fútbol y lograr tener dinámica en la circulación. Por momentos fue lento y anunciado, perdiendo sorpresa y profundidad por las bandas. A pesar de ello, el Negriazul generó, de forma aislada, chances claras sobre el arco del uruguayo, Salvador Ichazo, quien tuvo una actuación destacada, con atajadas importantes.

GOL: 52′ Francisco Fydrszewski (DIM), 64′ Santiago Strasorier (L), 90+4′ Hayen Palacios (DIM).

Definición: serie al mejor de dos partidos. En caso de empate en el resultado global al cabo de los dos encuentros, se pasará a una definición por penales. El ganador de la serie avanzará a la tercera y última fase preliminar del certamen, asegurándose la participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana —si pierde— o de Libertadores —si gana—, mientras que el perdedor quedará eliminado de la competencia internacional.

Torneo Apertura: A la tercera fecha le «tiran el centro»

Deportivo Maldonado, Danubio y Central Español, para compartir la punta en el Torneo Apertura de Primera División. Por ahora postergados, Peñarol y Nacional. Mañana viernes, el inicio de la tercera fecha, más el complemento del fin de semana que llegará.

**********

TERCERA FECHA

Viernes 20 de febrero

CERRO vs LIVERPOOL

Estadio Luis Tróccoli. Hora: 18:45

DEFENSOR SPORTING vs CERRO LARGO

Estadio Franzini. Hora: 21:30

*Sábado 21 de febrero

RACING vs DANUBIO

Parque Roberto. Hora: 09:45

BOSTON RIVER vs ALBION

Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 17:00

PROGRESO vs NACIONAL

Estadio Silvestre Landoni de Durazno. Hora: 20:30

*********

Domingo 22 de febrero

WANDERERS vs MONTEVIDEO CITY TORQUE

Parque Viera. Hora: 09:45

JUVENTUD vs CENTRAL ESPAÑOL

Parque Artigas de Las Piedras. Hora: 17:00

PEÑAROL vs DEPORTIVO MALDONADO

Estadio Campeón del Siglo. Hora: 20:30

Liga Uruguaya: ¡Un embotellamiento histórico!

La tabla está partida al medio: arriba hay dos que miran desde el balcón, abajo hay una pelea e ncarnizada por no bajar, y en el medio… bueno, en el medio hay un embotellamiento histórico.



YA EN LA LIGUILLA

* Peñarol (37 pts): El líder indiscutido. Ya se aseguró el primer puesto de la Fase Regular con una campaña muy sólida (18-3), incluso cargando con la quita de 2 puntos inicial.

* Hebraica y Macabi (34 pts): Escolta firme. Aunque viene de perder con Aguada, ya tiene su lugar asegurado en el hexagonal superior (Liguilla).

Seis equipos para cuatro lugares. Seis equipos empatados con 32 puntos. De este grupo, 4 irán a la Liguilla y 2 caerán al Reclasificatorio:

* Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética, Biguá y Defensor Sporting.

La última fecha definirá quiénes se meten directamente arriba. Cualquier derrota puede ser fatal y mandar a un equipo al Reclasificatorio, donde el camino a los Playoffs es mucho más espinoso.

LA ZONA DE RIESGO

por evitar los últimos dos puestos que significan el descenso directo a la Liga de Ascenso 2027:

* Urunday Universitario (30 pts). En una zona de «limbo», casi seguro en el Reclasificatorio pero mirando de reojo hacia abajo.

* Goes (27 pts): Necesita sumar para respirar tranquilo.

* Welcome (24 pts) y Cordón (22 pts): Son los más comprometidos. Cordón en situación crítica y necesita un milagro (ganar y que Welcome pierda) para forzar un desempate o evitar el último lugar.

PARA TENER EN CUENTA

* Liguilla (1º al 6º): Juegan todos contra todos para ordenar los puestos de Playoffs. Todos ya están clasificados a cuartos de final.

* Reclasificatorio (7º al 12º): Los dos primeros (7º y 8º) clasifican a Playoffs. Los dos últimos (11º y 12º) descienden.

