Desde el hincha de Ceibal que redobla y canta

«No gana los partidos, pero empuja a ganar»

«Para nosotros tener a disposición la tribuna del Este, no nos aporta: nos resta. Simplemente porque ahí no entramos. A nivel de la Liga también se sabe que ir a la Tribuna España es clave. Por eso, no es solo un tema de gestión frente a quien corresponde, sino de sentido común». -ÁLVARO MARTÍNEZ, no solo es el dirigente de Ceibal. Es un hincha de primera línea de fuego. Conoce bien de qué se trata la idiosincrasia del hincha de Ceibal, como responde en circunstancias como estas y sobre todo, la lealtad hacia el equipo. No por nada en los dos partidos de Cuartos de Final y en los dos de semifinales, la adhesión sin bloqueo de tipo alguno. Pero es de objetividad el apunte de «Toquera» Martínez a EL PUEBLO: la Tribuna España a la medida de Ceibal, por eso esta noche en el marco del juego ante Ferro Carril, primera final por los play off, será el hincha albinegro quien ocupe la Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui». Con EL PUEBLO para reflexionar, Álvaro Martínez apunta a esa valoración a «quien entiende demasiado bien el sentimiento por Ceibal, y el esfuerzo económico que es necesario tener en cuenta. En el barrio se da una situación concreta: todo el núcleo familiar juega a favor del equipo en la tribuna. No es solo un integrante de la familia que va al estadio. Y entonces, ¿cómo no reconocer lo que hacen para ver al equipo del sentimiento? Nosotros siempre decimos que la hinchada de Ceibal no gana los partidos, pero al decir de algunos jugadores también, nos empuja a ganar»

(Registro gráfico: Vicente Massarino, EL PUEBLO)

«La convocatoria del fútbol salteño no está en discusión»

Entre las dos jornadas semifinales, casi 7.000 aficionados. La respuesta sin vacilaciones del hincha, con Ferro Carril-Gladiador y Nacional-Ceibal para definir el acceso a la secuencia siguiente. A falta de los cuatro partidos, de lo que no hay dudas: el incremento de las posibilidades en materia de recaudación. Tras las instancias de semifinales, el presidente de la Liga, no le dio vueltas a la conclusión: «la convocatoria del fútbol salteño no está en discusión. Más allá de la continuidad de partidos, se vio claramente la respuesta. No ha sido el mejor este final, pero es el final que tenemos». Para el apunte: las boleterías del Parque Ernesto Dickinson se habilitarán una hora antes del partido, sin que obviamente se modifique el precio de la entrada: 250 pesos. Los hinchas de Ceibal a la Tribuna España y los de Ferro Carril, a la Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui».

¡Al cielo «Zurdo»!

«Que yo haga un gol de cabeza no es cosa de todos los días» Es que el hecho consumado fue ese: NICOLÁS FAGÚNDEZ llegando al gol en el primer tiempo, luego de un frentazo mediante, cuando movieron la pelota en el área. Del primer remate al rebote después, para que esa pelota le quedase a disposición del «Zurdo». A un par de metros del arco y fue gol. Los brazos al cielo. El «Zurdo» al cielo. El mismo «Zurdo» de la influencia en esos minutos finales con el equipo jugado a cara o cruz. Tras el envío en centro de Hugo Rodríguez, golpe de cabeza de Javier Vargas para alcanzar el 2 a 1 y en la agonía misma del partido, Nicolás Fagúndez en la escena de la resolución. Para el revoloteo ofensivo, para que la mirada se eleve hacia el horizonte de la búsqueda. Clase de pegada y el ingreso de Katriel Piegas. El tercer cabezazo a manera de sentencia. El 3 a 1 sobre Nacional…..y los tres goles con el mismo argumento. No es común ganar bajo el imperio de esa fórmula. El gol de Katriel fue el número 40 de Ceibal en la temporada. 40 goles en 20 partidos. 2 goles de promedio cada 90 minutos de fútbol. Ceibal ahora en la final de los play off. Cabezazo y gol por tres. Y a la final. Por ahora….¿qué más?

