Desde el arco de Nicolás Sánchez y todos

La identidad sobre la pizarra y el Salto que no debe renunciar

El imperativo del cuerpo técnico es claro: «No dejar de ser lo que somos». Esta frase encierra la esencia de un equipo que ha hecho de la resistencia un arte. Salto no necesita golear para someter; le basta con la inteligencia táctica.

El ingreso de Agustín Alvez Da Silva por Nicolás Arbiza no es solo un cambio de nombres, sino de búsqueda de profundidad ofensiva. Con tres volantes definidos (Gómez-Tabáres-Aranda), Salto busca mayor densidad en la zona de gestación para proteger su invicto y, a la vez, soltar con mayor libertad a los dos puntas netos.

Ser protagonistas en Pan de Azúcar no significa necesariamente el asedio constante, sino el control emocional del partido. Salto sabe jugar con el reloj y la ansiedad del local, administrando los tiempos para golpear en el momento justo. Admitamos: un punto rescatado, es un punto capaz de sumar a la pretensión. Como sucedió frente a Paysandú, por ejemplo.

UNA MANERA DE AFIANZAR

Para que la selección salteña regrese con un resultado que pavimente el camino a la siguiente fase, deberá explotar sus virtudes históricas en esta campaña:

Siendo el equipo menos goleado, la prioridad será mantener el arco en cero en suelo fernandino. En estas llaves de 180 minutos, un empate con goles o una victoria ajustada valen oro de cara a la revancha.

Salto ha demostrado que no necesita un volumen de fuego desmedido para ganar. La efectividad será vital para aprovechar las transiciones rápidas que permite el esquema de 4-1-3-2 o 3-5-2, según se mueva el bloque.

En tanto el peso de la camiseta de campeón regional juega su papel. Salto llega con el pecho inflado tras vencer a Paysandú, y esa jerarquía debe plasmarse desde el minuto uno en el Parque Abadie. Zona Oeste intentará hacer valer su localía, pero se encontrará con un Salto compacto, que no se desespera y que entiende que la clasificación se empieza a ganar desde el orden defensivo.

El objetivo es claro: traer un botín de Pan de Azúcar que permita definir la serie con la tranquilidad del hogar, manteniendo viva la llama del objetivo de campeonar. ¿O existe otro fin más vital que ese?

No solo defender, es eso de mandar también

Si la noche del domingo en el Parque Julio César Abadie se tiñe de color naranja, el impacto en Salto no será simplemente estadístico; será un estallido emocional que terminará de validar el proceso de este plantel. Una victoria en Pan de Azúcar, ante el vicecampeón del Este, funcionaría como el sello de autenticidad para un equipo que ha hecho del equilibrio su bandera. Una victoria ratificaría la tesis de Rony Costa: «No dejar de ser lo que somos». Si Salto gana siendo el equipo menos goleado y golpeando con precisión quirúrgica, el grupo alcanzaría una madurez psicológica indestructible. Se confirmaría que este equipo sabe sufrir, sabe esperar y, sobre todo, sabe ganar a partir del oficio que naturaliza.

Ganar de visitante en Cuartos de Final envía un mensaje directo a los demás aspirantes (como los del Sur o el resto del Este): Salto no solo defiende, Salto manda. Que el campeón del Litoral Norte imponga condiciones fuera de casa lo posiciona inmediatamente como el rival a batir en la fases que vendrán.

De lo que no hay dudas: una victoria el domingo no solo afianza la semifinal; consagra una forma de sentir y ejecutar el fútbol salteño.

El doble del domingo: Saliendo a jugar

Son los de hoy domingo, los dos partidos que restan para finalizar el bloque inicial, para resolver quienes son las cuatro selecciones que avanzarán a las semifinales de la Copa del Interior. Para tener en cuenta los dos juegos pendientes. De rivales, de horarios y de ternas.

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Domingo 15 de marzo – hora 19:45

PAYSANDÚ vs RÍO NEGRO

Parque Artigas de Paysandú

Jueces: Rodrigo Saboreo (Durazno), Gonzalo Ríos (Durazno) y Walter Aberastegui (Flores)

Cuarto Árbitro: Matías Pérez (Durazno)

Veedor: Noelia Santín (Salto)

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Domingo 15 de marzo – Hora 22:00

ZONA OESTE MALDONADO vs SALTO

Estadio «Julio César Abbadie» de Pan de Azúcar

Jueces: Cristian Bouvier (Agraciada), Gastón Meza (Agraciada) y Valentina Pereyra (Nueva Helvecia)

Cuarto Árbitro: Gerardo Azuri (San José)

Veedor: Miguel Madeiro (Maldonado)



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