back to top
30.1 C
Salto
miércoles, noviembre 26, 2025
InicioGOBIERNODEPARTAMENTAL

Descubrimiento de placa en Plaza Artigas por los 40 años de democracia

Martin Cabrera / Prensa LA 24
Por Martin Cabrera / Prensa LA 24
64
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital

El intendente Carlos Albisu participó del acto y descubrimiento de una placa en Plaza Artigas, organizado por la Junta Departamental, conmemorando los 40 años del retorno de la democracia en Uruguay.

La Junta Departamental de Salto realizó este martes el descubrimiento de una placa conmemorativa en Plaza Artigas, en homenaje a los cuarenta años de democracia ininterrumpida en nuestro país.

El acto destacó el valor de la recuperación democrática, el compromiso institucional y el esfuerzo de las generaciones que defendieron las libertades, el respeto y la convivencia republicana. Durante la instancia, se subrayó la importancia de recordar el proceso democrático uruguayo y el papel de la ciudadanía en su consolidación.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Con este reconocimiento, la Junta Departamental reafirma la necesidad de cuidar y fortalecer la democracia como un patrimonio colectivo, honrando el pasado y renovando el compromiso con el futuro de todos los uruguayos.

Acto de descubrimiento de placa conmemorativa por los 40 años de democracia en la plaza Artigas de Salto

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/womn
- espacio publicitario -Bloom