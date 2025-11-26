Descubrimiento de placa en Plaza Artigas por los 40 años de democracia

El intendente Carlos Albisu participó del acto y descubrimiento de una placa en Plaza Artigas, organizado por la Junta Departamental, conmemorando los 40 años del retorno de la democracia en Uruguay.
La Junta Departamental de Salto realizó este martes el descubrimiento de una placa conmemorativa en Plaza Artigas, en homenaje a los cuarenta años de democracia ininterrumpida en nuestro país.
El acto destacó el valor de la recuperación democrática, el compromiso institucional y el esfuerzo de las generaciones que defendieron las libertades, el respeto y la convivencia republicana. Durante la instancia, se subrayó la importancia de recordar el proceso democrático uruguayo y el papel de la ciudadanía en su consolidación.
Con este reconocimiento, la Junta Departamental reafirma la necesidad de cuidar y fortalecer la democracia como un patrimonio colectivo, honrando el pasado y renovando el compromiso con el futuro de todos los uruguayos.