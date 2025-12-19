Descentralización refuerza el trabajo territorial con vecinos de Pueblo Laureles

El director de Descentralización del Gobierno de Salto, Daniel Galliazzi, se reunió días atrás con integrantes de la Comisión Vecinal de Pueblo Laureles, en una instancia de trabajo que permitió un intercambio directo con los vecinos de la localidad.
Durante el encuentro, los representantes barriales expusieron distintos planteos y necesidades vinculadas a la realidad cotidiana del pueblo. Las inquietudes fueron recepcionadas por el jerarca, quien tomó nota de los temas abordados para su posterior análisis y seguimiento dentro del ámbito departamental.
Galliazzi destacó que esta forma de trabajo se enmarca en la línea de gestión que viene promoviendo el intendente Carlos Albisu, basada en la cercanía con la gente, la presencia permanente en el territorio y la escucha activa de las comunidades del interior.
En ese sentido, se acordó continuar trabajando de manera coordinada entre el Gobierno de Salto y la Comisión Vecinal, con el objetivo de avanzar en respuestas y soluciones concretas a los planteos realizados, fortaleciendo el vínculo institucional con las organizaciones comunitarias y promoviendo una gestión descentralizada y participativa.