Desarrollo Social y MIDES realizaron jornada territorial en Andresito y Nuevo Uruguay

Desarrollo Social y MIDES impulsaron una jornada territorial en Andresito y Nuevo Uruguay para reforzar el acceso a la alimentación y mejorar el alcance de los comedores comunitarios.

En la mañana de este miércoles se desarrolló una jornada de trabajo en territorio en los barrios Andresito y Nuevo Uruguay, en el marco de un plan piloto impulsado de forma conjunta por la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Salto y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). La iniciativa apunta a fortalecer el acceso a la alimentación y mejorar el alcance de los comedores comunitarios, con un abordaje directo en los hogares.

Desde su asunción al frente de Desarrollo Social, Facundo Marziotte definió como eje de gestión el trabajo coordinado entre instituciones, priorizando la articulación, la flexibilidad y el sentido común para garantizar el acceso diario al plato de comida. En ese marco, la jornada permitió avanzar sobre situaciones detectadas por los equipos técnicos, vinculadas a personas que anteriormente recibían viandas o concurrían a comedores y que actualmente no lo están haciendo.

“Comenzamos con lo que veníamos planificando desde el inicio de nuestra gestión, en coordinación con MIDES, fortaleciendo el trabajo que se realiza en los comedores y articulando a los equipos técnicos con las direcciones en territorio”, explicó Marziotte. Destacó además que la primera experiencia fue positiva tanto por la información recabada como por la cercanía lograda con los vecinos, subrayando la importancia del contacto directo para conocer las realidades locales.

La iniciativa se enmarca en un plan piloto de dos meses, pensado para ajustar y reforzar las estrategias de atención en un período especialmente complejo. La finalización del año lectivo, con niños que dejan de acceder a la alimentación escolar, y las dificultades laborales asociadas a la falta de changas, incrementan la vulnerabilidad de numerosas familias.

Por su parte, el director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, señaló que desde la Intendencia de Salto y el ministerio se coincidió en la necesidad de una estrategia integral y abarcativa. “Salto presenta niveles de inseguridad alimentaria que debemos abordar. Para eso definimos una estrategia que nos permita llegar a los hogares, evaluar las situaciones y generar respuestas ajustadas a cada realidad”, indicó.

Durante la jornada se visitaron alrededor de 15 hogares, donde se evaluaron tanto las condiciones de acceso a la alimentación como otras problemáticas sociales, posibilitando un abordaje interinstitucional en el propio territorio. La experiencia fue valorada como una instancia concreta de encuentro con la comunidad y de puesta en práctica del trabajo coordinado entre Desarrollo Social y MIDES.

