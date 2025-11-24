Desarrollo Social impulsa articulación contra el bullying en Salto

- espacio publicitario -

Durante la Semana de Concientización del Bullying, la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Salto convocó a una instancia de encuentro con instituciones educativas, organizaciones civiles y asociaciones locales. Entre ellas estuvo presente el Centro Bullying Salto, colectivo que trabaja con el apoyo de la Intendencia, que le facilita el espacio físico para sus reuniones en la oficina de Género ubicada en Zorrilla 93.

Según relató la organización durante la actividad, este acompañamiento ha sido clave para sostener su tarea de orientación y sensibilización.

El foco del encuentro fue generar un primer acercamiento entre los distintos actores, promover el conocimiento mutuo y comenzar un proceso de trabajo articulado. Las áreas de discapacidad y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad aparecieron como dos prioridades inmediatas para articular respuestas más rápidas y eficaces.

Desde Desarrollo Social se planteó la necesidad de impulsar un espacio común de cooperación, capaz de reunir capacidades, evitar superposiciones y fortalecer el alcance territorial de cada organización. El planteo —según expusieron los representantes de la Dirección— apunta a consolidar una red más sólida de sostenimiento comunitario, especialmente en temas donde el acompañamiento estatal y civil resulta decisivo.

- espacio publicitario -

La jornada dejó sentadas las bases para una línea de colaboración que, de acuerdo con la Intendencia, continuará profundizándose en las próximas semanas junto a todas las instituciones participantes.

En el cierre, Desarrollo Social recordó que las secretarías bajo su órbita son la de Discapacidad, Niñez y Adolescencia, y Género, áreas que concentrarán buena parte del trabajo articulado proyectado.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sgs9