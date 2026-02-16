Desarrollo Social atendió vecinos en Constitución

La Dirección de Desarrollo Social realizó jornada en Villa Constitución, coordinó acciones con autoridades y anunció apoyo focalizado al barrio Hípico.

Desarrollo Social reforzó atención en Villa Constitución y anunció apoyo al barrio Hípico

La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Salto llevó adelante una jornada de atención y coordinación en Villa Constitución, en el marco del trabajo territorial que viene desplegando en distintos puntos del departamento.

La actividad fue encabezada por el director Facundo Marziotte, acompañado por las técnicas Luciana Duarte y Silvana Ferreira, quienes integran el equipo de Trabajo Social. Durante la visita se reafirmó el objetivo de fortalecer la presencia en el interior y dar respuestas directas a las demandas sociales detectadas en cada localidad.

- espacio publicitario -

Coordinación con autoridades locales

La agenda incluyó una reunión con la alcaldesa en funciones, Graciela Baldassari, instancia en la que se coordinaron acciones conjuntas y se avanzó en líneas de trabajo orientadas a optimizar la atención a los vecinos de la zona.

Desde la Dirección se remarcó la importancia de articular con las autoridades locales para lograr intervenciones más eficaces, especialmente en contextos donde las necesidades sociales requieren respuestas rápidas y coordinadas.

Apoyo a estudiantes y trabajo en territorio

En el marco de la jornada también se atendió a jóvenes que gestionan sus bonos de viaje, herramienta que permite facilitar el traslado a otros puntos del departamento para continuar sus estudios. Este apoyo resulta clave para quienes deben movilizarse regularmente por razones educativas.

La recorrida incluyó además una visita al merendero del barrio Hípico, donde el equipo dialogó con referentes y familias. Allí se acordó avanzar en una intervención más específica con los hogares que atraviesan mayores dificultades, articulando recursos y seguimiento desde el Gobierno de Salto.

“Queremos atender y llegar a todos los salteños que más necesitan y el interior forma parte de nuestro objetivo de trabajo. Hoy dimos el primer paso para poder atender a los vecinos del barrio Hípico de Constitución”, señaló Marziotte.

Desde Desarrollo Social indicaron que este tipo de jornadas continuarán en otras localidades, con énfasis en la cercanía, la escucha activa y el trabajo coordinado, bajo la premisa de que el desarrollo social se construye con presencia sostenida en el territorio.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/btch