Depresión: una amenaza silenciosa que impacta en adolescentes y adultos mayores en Uruguay

Día Mundial contra la Depresión, alerta en Uruguay por su impacto y vínculo con el suicidio

La Dirección Departamental de Salud ha convocado a conferencia para este martes 13 de enero con motivo del Dia Mundial de la Lucha contra la Depresión, junto al Grupo Departamental de Prevenciòn del Suicidio.

En este marco y como adelanto de la temática en cuestión se ha brindado información sobre la depresión , factor de riesgo significativo para llegar al suicidio.

Recordemos que los Grupos Departamentales de Prevención del Suicidio son ámbitos inter-institucionales con el objetivo de coordinar e implementar acciones orientadas a la prevención de suicidio a nivel Departamental y Local. Deben desarrollar un diagnóstico de situación y planes departamentales de prevención del suicidio siguiendo los lineamientos y estrategias definidas a nivel nacional por la Comisión Nacional Honoraria de Prevención de Suicidio.

Tanto la Dirección Departamental de Salud como el Grupo de Prevenciòn del Suicidio comparten información a tomar en cuenta.

El mismo señala que «cada 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión que, establecido para aumentar la conciencia global sobre la depresión, un trastorno mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. La conmemoración de este día busca romper el estigma asociado a la depresión y promover la búsqueda de ayuda y tratamiento.»

Destaca ademas que «hablar sobre la depresión es importante para promover su tratamiento y prevención; la concientización es clave para brindar apoyo a quienes lo necesiten.»

Por otra parte se brinda datos referenciales de la problemática a nivel mundial «La Organización Panamericana de la Salud (OPS) resalta que una de cada cuatro personas enfrentará trastornos mentales, la depresión es una de las más comunes. Cada año millones de personas tienen como una de las principales causas de discapacidad, a la depresión. Es, además, una condición frecuentemente subestimada, subdiagnosticada y subtratada, lo que la convierte en un factor de riesgo significativo para el suicidio.»

Un aspecto fundamental a destacar de la información aportada es que en Uruguay, la depresión tiene un impacto particular en adolescentes y personas mayores, donde es la principal causa de muerte violenta, incluso por encima de los accidentes de tránsito y los homicidios.

Sintomas

«Los síntomas, que son diversos y en muchas ocasiones pasan desapercibidos, dificultan un diagnóstico oportuno y pueden llevar a un sufrimiento prolongado con graves consecuencias para la salud física y emocional de la persona. Entre las características más comunes de los trastornos depresivos se incluyen la tristeza persistente, la pérdida de motivación, la falta de interés o de placer en las actividades diarias, el aislamiento social, las alteraciones en los patrones de sueño, cambios en el apetito o el peso, dificultades para concentrarse, cansancio excesivo, sentimientos de culpabilidad injustificados, la falta de esperanza hacia el futuro y pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio.»

Agrega la información que ante la presencia de síntomas como los mencionados, es necesario buscar orientación y apoyo, tanto psicológico como médico. Los equipos de salud deben estar atentos e incorporar la detección de síntomas depresivos en su práctica clínica diaria.

«Un trastorno depresivo no diagnosticado o mal tratado puede derivar en consecuencias graves, como la aparición de ideas suicidas o intentos de autoeliminación. Es crucial entender que ladepresión no es un signo de debilidad, se trata de un trastorno de salud mental con múltiples causas que incluyen a los factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Algunos de los factores de riesgo más comunes son situaciones estresantes como hospitalizaciones, problemas económicos o laborales, la pérdida de un ser querido, enfermedades crónicas o dolorosas como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, así como el aislamiento social, las adicciones y los antecedentes familiares de depresión», se informa a traves de la Dirección Departamental de Salud y el Grupo de Prevención.

Finalmente señala que «un enfoque integral que combine atención psicológica y médica junto con redes de apoyo social y familiar, es fundamental para el tratamiento exitoso de esta enfermedad. La mayoría de las personas con depresión responden positivamente al tratamiento adecuado y mejoran significativamente su calidad de vida.»

La fuente de la información aportada como adelanto y que publicamos es la Organización Panamericana de la Salud

