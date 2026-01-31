Deporte y convivencia: la Costanera Norte gana protagonismo

El espacio público se consolida como punto de encuentro social y deportivo en Salto.

El deporte como atractivo social: crece la actividad en Costanera Norte

El coordinador de Deportes del Gobierno de Salto, Dr. Marcelo García da Rosa, destacó el impacto positivo que están generando las actividades deportivas que se desarrollan en la Costanera Norte, un espacio que logró transformarse en un punto de encuentro para deportistas y público en general.

García da Rosa explicó que el Centro Deportivo Costanera Norte se consolidó a partir de un trabajo articulado con distintas disciplinas y clubes de la ciudad. “Lo que hicimos fue dialogar con la gente de hockey, de fútbol 5, de vóleibol de playa, de newcom y con los clubes, para que pudieran utilizar el espacio y realizar allí sus entrenamientos”, indicó.

Este proceso derivó en un fenómeno social que trasciende la práctica deportiva. Según señaló, hoy la zona es elegida también como paseo: personas, parejas y familias se detienen a observar las actividades, incluso sin vínculo directo con quienes practican deporte. “No son necesariamente sus hijos o nietos quienes juegan, pero es un espectáculo lindo para ver”, expresó.

En esa línea, el coordinador adelantó que la intención es replicar esta experiencia en otros espacios públicos del departamento. “Queremos que en La Fosa también pase eso, que el deporte sea un espectáculo atractivo para quienes salen a pasear”, afirmó.

Por otra parte, reafirmó la política de gestión abierta que impulsa el área desde el inicio de su gestión. “Siempre dije que mi teléfono estaba a disposición. A veces, por la actividad, puedo demorar un poco en atender, pero contamos con un gran equipo”, señaló, destacando el trabajo de los profesores Carlos Ribero y Matías Piñeyro, a quienes definió como profesionales de la Educación Física con “ideas brillantes, ímpetu y muchas ganas”.

Finalmente, subrayó que el objetivo central es seguir promoviendo la actividad física en todo el departamento. “Desde el primer día dijimos que se acerquen, porque queremos reactivar el deporte y acompañar todas las iniciativas que surjan”, concluyó.

