Deolindo Miquelarena, el de la «B»

«Tendremos canchas y tendremos jueces»

El 8 de marzo era día. En ese domingo, la Divisional «B» iría a iniciar la disputa de su campeonato, pero el hecho es que Salto y Paysandú afrontarán los desquites en Sub 18 y Mayores, para resolver quién de los dos es el Campeón del Litoral Norte. No se puede superponer una con otra y la prioridad es OFI. Por eso ya el miércoles a la noche y tras la instancia de lanzamiento de la temporada en la Divisional «A», el virtual acuerdo de los delegados y neutrales: entre viernes y sábado, con el despegue. Ayer en tanto, el presidente DEOLINDO MIQUELARENA, ratificó la opción de viernes y sábado, pero tampoco descartó otra: que los seis partidos se jueguen el sábado 7 en horas de la tarde.

«LO FUNDAMENTAL ESTÁ CONTEMPLADO»

De lo que no hay dudas, a partir de la confesión a EL PUEBLO que «tendremos canchas y tendremos jueces. Ya seguramente entre lunes y martes de la semana que viene, el conocimiento para nosotros será directo: saber que campos de juego están habilitados. Pero además en el caso de los jueces, más allá de la Liga, son jueces de OFI, por lo tanto están. Vamos a tener inició porque lo fundamental está contemplado. Lo bueno a nivel de delegados, es que existe la mejor disposición para que no se suspenda el comienzo en ese fin de semana. Como no podemos el 8, entonces 24 o 48 horas antes, pero jugar» Queda dicho en el caso de la Divisional «B», que no experimentará variaciones en el sistema de disputa en relación al del año pasado. En tanto, la premisa guarda relación con las finanzas: más venta de entradas y mejor recaudación. La «B» enciende las palpitaciones. El tiempo de la pelota, es el que va llegando.

Cuando Gladiador se potencia

«Se nos fueron jugadores, pero no nos estamos quedando atrás. Ya van llegando los que queremos incluir en el plantel. Tenemos una doble competencia, es un año en que cambiamos la Dirección Técnica y hay que responder. Los objetivos no pueden ser menores». Después de todo, el hecho concreto de este Gladiador 2026, con dos misiones en el horizonte: jugará en el Campeonato del Interior de la Divisional «A» y tras ello, para ser uno más en el Torneo Salteño. Es sabido los que se fueron. Tan solo entre otros, Braian Rodríguez, Franco Pintos, Matías Batista, Juan De Los Santos y Nicolás Sánchez, estos tres últimos afectados a la selección

salteña. Pero como contrapartida en las últimas jornadas, Gladiador accedió a las incorporaciones de Luciano Araújo (uno más en el combinado de Rony Costa), Federico «Paisa» Pereira (ex Salto Fútbol Club entre otros equipos), Leandro «Chuchú» Fagúndez (ex Ceibal) y Franco Suárez (ex Ferro Carril). La Dirección Técnica de Jorge Ariel Noboa. Desde la presidencia, Álvaro Gómez y como vicepresidente, Abel Rumi. Es Gladiador: el de la «A» en OFI y al que no le faltó protagonismo en el 2025. Solo repetirlo. O solo mejorarlo. Está en su esencia, mientras otro factor a la medida de la tónica: la credibilidad.

Las baterías en el ascenso; no en OFI; Chaná: mandato de la prioridad

El especial año de Chaná. No por nada lo remarcó el miércoles a la noche en el lanzamiento de la temporada de la Divisional «B», el presidente Sergio Sequeira. Sucede que el 26 del mes próximo, el Club Atlético Chaná llegará a los 100 años de vida social y deportiva. Teniendo en cuenta ese centenario en el tiempo, desde la Organización del Fútbol del Interior, se extendió la invitación: ser uno más en la Divisional «B». En un comienzo en Chaná, se manejó con alguna señal a favor la participación. Sucede que nunca se sumó a un torneo interligas. Pero en lo sucesivo, la realidad dio las cartas. La realidad suele abrir los ojos, más allá de cuotas de optimismo. O de la fertilidad en pro de un objetivo. Hasta que la decisión ganó espacio: no participar. Se sostiene que para jugar dos campeonatos en paralelo, es necesario disponer de potenciales 24 jugadores. Pero además, las razones económicas también cuentan. No es fácil la misión desde lo presupuestal. Chaná tiene una prioridad entre ceja y ceja: ascender a la «A» en el año de sus 100 años.Afrontar en OFI podría implicar la postergación de la búsqueda a nivel de la Divisional «B» local. Es lo que en Chaná no se pretende. No se quiere. Mandato de la prioridad es uno y en el Chaná jugando en manos de Robert «Gato» Olivera bien se sabe cual.

