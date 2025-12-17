Denuncian agresiones al personal de enfermería tras la muerte de Jhonatan Núñez

- espacio publicitario -

Comisión interna del hospital repudia agresiones a enfermera y aguarda investigación por muerte de Jhonatan Núñez

La presidenta de la comisión interna del hospital, Denise Volpi, lamentó la muerte del joven Jhonatan Núñez, repudió las agresiones contra una enfermera y confirmó que se iniciarán acciones legales. Además, señaló la falta de recursos humanos y aguardó los resultados de la investigación de ASSE y COSEPA.

A raiz de la muerte de Jhonatan Nuñez, usuario del Hospiral Regional Salto que venía reclamando atención médica mediante videos en redes sociales , la dirección brindó una conferencia de prensa indicando que se está realizando una investigación administrativa.

En tanto en las redes sociales se desencadenaron reacciones contra la atención del hospital que llevaron a publicar el nombre y dirección de una enfermera citada por el propio Nuñez en uno de sus videos , y que ha venido sufriendo ataques por esa via.

Volpi comenzó expresando su pesar por el fallecimiento del joven. “La verdad que lamentamos profundamente la pérdida, el fallecimiento de este muchacho tan joven”. Sin embargo advirtió que tras conocerse el hecho, se produjeron situaciones de violencia que afectan directamente a los trabajadores de la salud. “Hubo mucha agresión sobre el personal y creemos que antes de difundir cosas que realmente se desconocen hay que informarse”, señaló.

En ese sentido, cuestionó el tratamiento que se dio al tema en redes sociales y algunas entrevistas indicando que “en lugar de ir a informarse, ya fueron con un objetivo de agraviar, lo que nos parece una falta de respeto”. La dirigente sindical remarcó que una enfermera fue particularmente señalada y atacada. “Tenemos una compañera que está siendo agredida por medio de las redes sociales, le han publicado su nombre, su cara y su dirección”.

La situación se agravó cuando, según relató Volpi, la trabajadora sufrió daños materiales. “En el día de ayer sufrió la destrucción de la camioneta”. Ante este escenario confirmó que se avanzará por la vía judicial. “Siempre respetamos la libertad de opinión, pero cuando se llega a este extremo, uno tiene que tomar medidas legales y se va a hacer”, afirmó.

Volpi explicó que el episodio señalado en redes ocurrió cuando el joven debía realizarse un estudio en el tomógrafo, que no se encontraba operativo. “El problema fue cuando fue al tomógrafo, que no estaba preparado; luego volvió, tenía para ingresar, y como el tomógrafo estaba roto, el muchacho se retiró”, relató. Agregó que la enfermera “simplemente cumplía órdenes” y que la situación fue comunicada a la supervisión correspondiente.

Respecto a la investigación del caso, indicó que la Comisión Interna acompaña a la dirección y que los hechos están siendo analizados por los organismos competentes. “Hay una parte de ASSE que se encarga de investigar de forma objetiva. Estamos en comunicación permanente hasta que COSEPA resuelva si hubo negligencia o no”, sostuvo.

Volpi hizo especial hincapié en la necesidad de frenar las agresiones al personal de salud. “No se puede estar agrediendo al personal de enfermería ni a ningún trabajador del hospital. Estamos para salvar vidas, esto es vocacional, y es muy injusto lo que está pasando con la compañera”, expresó.

Además, recordó que existen canales institucionales para realizar reclamos, como la atención al usuario y valoró el trabajo de autoridades y funcionarios que “todos los días buscan solucionar los problemas”.

Finalmente confirmó que continúa como presidenta de la Comisión Interna por segundo período y adelantó algunas prioridades para el próximo año, entre ellas el reclamo por mayor presupuesto, la falta de recursos humanos —señalando que en ese momento una enfermera estaba sola con 31 pacientes— y un proyecto junto a la RAP para implementar atención médica domiciliaria para funcionarios enfermos.

“Seguiremos reclamando lo que corresponde, pero siempre por las vías adecuadas”, concluyó.

