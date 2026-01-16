De Tacuarembó y Salto a Paysandú con Artigas; las ternas que ya están

Fueron designados los árbitros para la 2da fecha del Campeonato del Interior de Selecciones, en este caso, en la Confederación del Litoral Norte.

Carlos Paz de Artigas, arbitrará el partido entre Tacuarembó y Salto que se disputa en el In. Raúl Goyenola, el sábado 17 de enero a la hora 21:30, en categoría de mayores y que será televisado en directo.

Los árbitros asistentes serán Wilson Menezes y Juan Desiderio. El otro partido de la fecha, se disputará en el estadio Artigas de Paysandú, también el sábado 17 de enero, arbitrando César Arrué de Soriano Capital, teniendo como asistentes a Williams Oliver y Gabriela Cariaga.

🏟️ Sábado 17 de enero – Detalle de partidos

Categoría Sub 18

Partido Estadio Hora Árbitros Tacuarembó vs Salto Ing. Raúl Goyenola (Tacuarembó) 19:00 Rodrigo González, Juan Desiderio y Wilson Menezes (Artigas) Paysandú vs Artigas Parque Artigas (Paysandú) 19:30 Milton Luna, Gabriela Cariaga y Williams Oliver (Soriano Capital)

Categoría Mayores

Partido Estadio Hora Árbitros Tacuarembó vs Salto Capital Ing. Raúl Goyenola (Tacuarembó) 21:30 Carlos Paz, Wilson Menezes y Juan Desiderio (Artigas) Paysandú vs Artigas Parque Artigas (Paysandú) 21:45 César Arrue, Williams Oliver y Gabriela Cariaga (Soriano Capital)

Copa de la Liga AUF: Ellos, los 8 mejores

Así quedó el cuadro de cuartos de final y, a espera de que se haga oficial, así se jugarían los partidos. Es la Copa de la Liga AUF.

📅 Programación de partidos

Fecha Hora Estadio Partido Sábado 17/1 20:00 Parque Saroldi Nacional vs Cerro Largo Domingo 18/1 19:00 Parque Palermo Boston River vs Albion Domingo 18/1 21:30 Parque Saroldi Juventud vs Progreso Lunes 19/1 21:30 Parque Viera Peñarol vs Racing

«Cuando se convierte en una fuente de frustración»

«Muchos jóvenes abandonan el fútbol durante la adolescencia por una combinación de factores que van más allá de lo deportivo.

La falta de minutos de juego, las comparaciones constantes, las críticas excesivas y la presión por obtener resultados inmediatos suelen afectar su confianza y motivación.

A esto se suma el desinterés de algunos formadores por el proceso individual, haciendo que el joven sienta que no es valorado ni tomado en cuenta.

También influyen los cambios propios de la edad, problemas emocionales, baja autoestima, tentaciones

externas, malas amistades, estudios, necesidad de trabajar o la falta de apoyo familiar.

Cuando el fútbol deja de ser un espacio de disfrute y se convierte en una fuente de frustración, muchos prefieren alejarse.

Por eso, el acompañamiento, la paciencia y la comprensión son claves para evitar que el talento y los sueños se pierdan en una etapa tan sensible de la vida.

PROFESOR JAIME REYES

De apellido, Laxalt….

Diego Laxalt está a instantes de convertirse en nuevo jugador de Peñarol, luego de aceptar la última oferta del club y de tener todo arreglado. Llega en con el pase en su poder, luego de desvincularse del Dinamo de Moscú a mediados de 2025, y firmará contrato por un año, con posibilidad de mejorar e incluso de renovarse automáticamente por una temporada más, si se cumplen objetivos de rendimiento.

Luego de más de una década de trayectoria ininterrumpida por Europa, el lateral izquierdo de 32 años, surgido en Defensor Sporting, tenía la intención de continuar jugando en el viejo continente, pero la opción de permanecer en Uruguay, donde se encuentra desde noviembre, lo sedujo cuando Peñarol, por medio de Diego Aguirre, se interesó por él.

