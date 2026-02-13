De pase en pase,el turno de los 64

PERIODO DE PASES – JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2026
|#
|NOMBRE COMPLETO
|CI
|DEL CLUB
|AL CLUB
|CARÁCTER
|1
|ALBÍN DUARTE, TIAGO AGUSTÍN
|59081728
|TIGRE
|SALTO NUEVO
|DEFINITIVO
|2
|ANTÚNEZ ALCAIN, LUCAS NAHUEL
|57648138
|ALMAGRO
|SALTO NUEVO
|PRÉSTAMO
|3
|SILGORIA PINTOS, MATÍAS BENJAMÍN
|59438923
|SALTO URUGUAY
|SALTO NUEVO
|PRÉSTAMO
|4
|ROLDÁN RODRÍGUEZ, FREDY GUZMÁN
|58260163
|PALOMAR
|SALTO NUEVO
|DEFINITIVO
|5
|RODRÍGUEZ DURA, TIAGO EMANUEL
|58867884
|PARQUE SOLARI
|SALTO NUEVO
|PRÉSTAMO
|6
|FERNÁNDEZ RIBEIRO, FREDY ALEXANDER
|58624381
|PALOMAR
|SALTO NUEVO
|DEFINITIVO
|7
|ORONA DA COSTA, NÉSTOR
|59575260
|FERRO CARRIL
|PEÑAROL
|DEFINITIVO
|8
|LURA GHIGLIANO, SEBASTIÁN
|58246531
|FERRO CARRIL
|CHANÁ
|S. V. B.
|9
|CANTINI CAMEJO, VALENTINO
|58435851
|SALADERO
|CHANÁ
|PRÉSTAMO
|10
|CANTINI CAMEJO, FRANCESCO
|58435867
|SALADERO
|UNIVERSITARIO
|PRÉSTAMO
|11
|RODRÍGUEZ VÁLDEZ, JUAN PABLO
|57270529
|PALOMAR
|SALTO URUGUAY
|DEFINITIVO
|12
|RODRÍGUEZ BARBOZA, MARIANO ANTONIO
|53699741
|PASO DEL BOTE
|PEÑAROL
|DEFINITIVO
|13
|RAMÍREZ GUTIÉRREZ, MARTÍN
|58539514
|ARSENAL
|RIVER PLATE
|S. V. B.
|14
|RODRÍGUEZ BERRETA, SANTIAGO
|57737462
|CHANÁ
|NACIONAL
|PRÉSTAMO
|15
|DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, LUIS FERNANDO
|52648939
|ALMAGRO
|SALADERO
|DEFINITIVO
|16
|GUGLIELMONE ALVÁREZ, FACUNDO SEBASTIÁN
|56340838
|ARSENAL
|SUD AMÉRICA
|PRÉSTAMO
|17
|TABARES GÓMEZ, ELÍAS FRANCISCO
|57706914
|EL TANQUE
|ARSENAL
|DEFINITIVO
|18
|LALINDRE OLIVERA, MARCOS DAVID
|56807094
|SALTO URUGUAY
|SALADERO
|PRÉSTAMO
|19
|LÓPEZ MARTÍNEZ, THIAGO NAHUEL
|59394729
|FERRO CARRIL
|SALTO NUEVO
|S. V. B.
|20
|SUÁREZ CARDOZO, BRAIAN EZEQUIEL
|59247752
|NACIONAL
|SALTO URUGUAY
|DEFINITIVO
|21
|PINTO DOLLANARTE, FRANCO ISMAEL
|54791269
|GLADIADOR
|FERRO CARRIL
|PRÉSTAMO
|22
|RUIZ DÍAZ GONZÁLEZ, MATEO EZEQUIEL
|53104330
|FERRO CARRIL
|CEIBAL
|S. V. B.
|23
|BOCHKARIOV GIMÉNEZ, YURIV ANDRIY
|56089006
|ARSENAL
|CEIBAL
|DEFINITIVO
|24
|ARAÚJO LARROSA, LUCÍANO YOEL
|57403386
|SALTO NUEVO
|GLADIADOR
|PRÉSTAMO
|25
|CÁCERES BENÍTEZ, JUAN IGNACIO
|57922742
|FERRO CARRIL
|CEIBAL
|PRÉSTAMO
|26
|QUIROGA PEREIRA DAS NEVES, FRANCO AGUSTÍN
|50647676
|ALMAGRO
|SUD AMÉRICA
|PRÉSTAMO
|27
|CORREA GONZÁLEZ, GUSTAVO JOEL
|49308695
|CERRO
|SUD AMÉRICA
|DEFINITIVO
|28
|SENA SENA, JORGE ABEL
|53741263
|FLORIDA
|PALOMAR
|DEFINITIVO
|29
|MOREIRA ARAÚJO, NICOLÁS EZEQUIEL
|58725810
|SALTO URUGUAY
|CEIBAL
|PRÉSTAMO
|30
|MACHADO TEXEIRA NÚÑEZ, JUAN EMILIO
|58384167
|CHANÁ
|UNIVERSITARIO
|DEFINITIVO
|31
|DE LOS SANTOS MARTIARENA, MAIKIN DARÍO
|59084429
|FERRO CARRIL
|CEIBAL
|PRÉSTAMO
|32
|TAVARES FERREIRA, LUIS FERNANDO
|57353828
|ARSENAL
|UNIVERSITARIO
|DEFINITIVO
|33
|MAIDANA POLTI, AGUSTÍN
|59133347
|RIVER PLATE
|SALTO URUGUAY
|PRÉSTAMO
|34
|GODOY PERPETO, DIEGO ISMAEL
|47100459
|SUD AMÉRICA
|SALTO URUGUAY
|DEFINITIVO
|35
|DE LIMA PISACCO, RAMIRO JOSUÉ
|59395472
|RIVER PLATE
|LIBERTAD
|PRÉSTAMO
|36
|BIGLIERIS RODRÍGUEZ, FRANCO
|57369944
|PROGRESO
|CEIBAL
|PRÉSTAMO
|37
|BORTAGARAY BIASSINI, SANTIAGO
|59209463
|DEP. ARTIGAS
|ALMAGRO
|PRÉSTAMO
|38
|MÉRICA RODRÍGUEZ, LUCAS
|58400062
|PROGRESO
|CEIBAL
|PRÉSTAMO
|39
|LIMA HENDERSON, DANTE SANTIAGO
|59383794
|DEP. ARTIGAS
|ALMAGRO
|PRÉSTAMO
|40
|CABALLERO BALIÑO, ENZO
|59191591
|DEP. ARTIGAS
|ALMAGRO
|PRÉSTAMO
|41
|BALDERRÍN DELGUE, SANTIAGO EZEQUIEL
|57544340
|SALTO URUGUAY
|UNIVERSITARIO
|DEFINITIVO
|42
|LEONI PINTOS, FRANCO DANIEL
|54796968
|LIBERTAD
|PROGRESO
|DEFINITIVO
|43
|COSTA FERREIRA, HERNÁN JEREMÍAS
|58980806
|UNIVERSITARIO
|ARSENAL
|PRÉSTAMO
|44
|ASCENCIO MÜLLER, BRAHIAN MARTÍN
|56744434
|SUD AMÉRICA
|ARSENAL
|PRÉSTAMO
|45
|SUÁREZ FAVALE, FRANCO DANIEL
|50298069
|FERRO CARRIL
|GLADIADOR
|PRÉSTAMO
|46
|PEREIRA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL
|44869454
|CERRO
|SAN EUGENIO
|DEFINITIVO
|47
|GUTIÉRREZ MARTIARENA, CRISTIAN EMANUEL
|58635297
|SANTA ROSA
|PROGRESO
|PRÉSTAMO
|48
|AGUIRRE MOREIRA, NICOLÁS MATÍAS
|58566000
|SANTA ROSA
|PROGRESO
|PRÉSTAMO
|49
|LARROSA SENCEVER, FRANCO NAHUEL
|58160296
|SANTA ROSA
|PROGRESO
|PRÉSTAMO
|50
|PEREYRA PINTOS, VÍCTOR RAFAEL
|43937878
|RIVER PLATE
|CERRO
|PRÉSTAMO
|51
|RONDÁN BRANDÓN, AGUSTÍN
|57691668
