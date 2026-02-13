20 C
Salto
viernes, febrero 13, 2026

De pase en pase,el turno de los 64

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
25
Tiempo de lectura: 2 min.

PERIODO DE PASES – JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2026

#NOMBRE COMPLETOCIDEL CLUBAL CLUBCARÁCTER
1ALBÍN DUARTE, TIAGO AGUSTÍN59081728TIGRESALTO NUEVODEFINITIVO
2ANTÚNEZ ALCAIN, LUCAS NAHUEL57648138ALMAGROSALTO NUEVOPRÉSTAMO
3SILGORIA PINTOS, MATÍAS BENJAMÍN59438923SALTO URUGUAYSALTO NUEVOPRÉSTAMO
4ROLDÁN RODRÍGUEZ, FREDY GUZMÁN58260163PALOMARSALTO NUEVODEFINITIVO
5RODRÍGUEZ DURA, TIAGO EMANUEL58867884PARQUE SOLARISALTO NUEVOPRÉSTAMO
6FERNÁNDEZ RIBEIRO, FREDY ALEXANDER58624381PALOMARSALTO NUEVODEFINITIVO
7ORONA DA COSTA, NÉSTOR59575260FERRO CARRILPEÑAROLDEFINITIVO
8LURA GHIGLIANO, SEBASTIÁN58246531FERRO CARRILCHANÁS. V. B.
9CANTINI CAMEJO, VALENTINO58435851SALADEROCHANÁPRÉSTAMO
10CANTINI CAMEJO, FRANCESCO58435867SALADEROUNIVERSITARIOPRÉSTAMO
11RODRÍGUEZ VÁLDEZ, JUAN PABLO57270529PALOMARSALTO URUGUAYDEFINITIVO
12RODRÍGUEZ BARBOZA, MARIANO ANTONIO53699741PASO DEL BOTEPEÑAROLDEFINITIVO
13RAMÍREZ GUTIÉRREZ, MARTÍN58539514ARSENALRIVER PLATES. V. B.
14RODRÍGUEZ BERRETA, SANTIAGO57737462CHANÁNACIONALPRÉSTAMO
15DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, LUIS FERNANDO52648939ALMAGROSALADERODEFINITIVO
16GUGLIELMONE ALVÁREZ, FACUNDO SEBASTIÁN56340838ARSENALSUD AMÉRICAPRÉSTAMO
17TABARES GÓMEZ, ELÍAS FRANCISCO57706914EL TANQUEARSENALDEFINITIVO
18LALINDRE OLIVERA, MARCOS DAVID56807094SALTO URUGUAYSALADEROPRÉSTAMO
19LÓPEZ MARTÍNEZ, THIAGO NAHUEL59394729FERRO CARRILSALTO NUEVOS. V. B.
20SUÁREZ CARDOZO, BRAIAN EZEQUIEL59247752NACIONALSALTO URUGUAYDEFINITIVO
21PINTO DOLLANARTE, FRANCO ISMAEL54791269GLADIADORFERRO CARRILPRÉSTAMO
22RUIZ DÍAZ GONZÁLEZ, MATEO EZEQUIEL53104330FERRO CARRILCEIBALS. V. B.
23BOCHKARIOV GIMÉNEZ, YURIV ANDRIY56089006ARSENALCEIBALDEFINITIVO
24ARAÚJO LARROSA, LUCÍANO YOEL57403386SALTO NUEVOGLADIADORPRÉSTAMO
25CÁCERES BENÍTEZ, JUAN IGNACIO57922742FERRO CARRILCEIBALPRÉSTAMO
26QUIROGA PEREIRA DAS NEVES, FRANCO AGUSTÍN50647676ALMAGROSUD AMÉRICAPRÉSTAMO
27CORREA GONZÁLEZ, GUSTAVO JOEL49308695CERROSUD AMÉRICADEFINITIVO
28SENA SENA, JORGE ABEL53741263FLORIDAPALOMARDEFINITIVO
29MOREIRA ARAÚJO, NICOLÁS EZEQUIEL58725810SALTO URUGUAYCEIBALPRÉSTAMO
30MACHADO TEXEIRA NÚÑEZ, JUAN EMILIO58384167CHANÁUNIVERSITARIODEFINITIVO
31DE LOS SANTOS MARTIARENA, MAIKIN DARÍO59084429FERRO CARRILCEIBALPRÉSTAMO
32TAVARES FERREIRA, LUIS FERNANDO57353828ARSENALUNIVERSITARIODEFINITIVO
33MAIDANA POLTI, AGUSTÍN59133347RIVER PLATESALTO URUGUAYPRÉSTAMO
34GODOY PERPETO, DIEGO ISMAEL47100459SUD AMÉRICASALTO URUGUAYDEFINITIVO
35DE LIMA PISACCO, RAMIRO JOSUÉ59395472RIVER PLATELIBERTADPRÉSTAMO
36BIGLIERIS RODRÍGUEZ, FRANCO57369944PROGRESOCEIBALPRÉSTAMO
37BORTAGARAY BIASSINI, SANTIAGO59209463DEP. ARTIGASALMAGROPRÉSTAMO
38MÉRICA RODRÍGUEZ, LUCAS58400062PROGRESOCEIBALPRÉSTAMO
39LIMA HENDERSON, DANTE SANTIAGO59383794DEP. ARTIGASALMAGROPRÉSTAMO
40CABALLERO BALIÑO, ENZO59191591DEP. ARTIGASALMAGROPRÉSTAMO
41BALDERRÍN DELGUE, SANTIAGO EZEQUIEL57544340SALTO URUGUAYUNIVERSITARIODEFINITIVO
42LEONI PINTOS, FRANCO DANIEL54796968LIBERTADPROGRESODEFINITIVO
43COSTA FERREIRA, HERNÁN JEREMÍAS58980806UNIVERSITARIOARSENALPRÉSTAMO
44ASCENCIO MÜLLER, BRAHIAN MARTÍN56744434SUD AMÉRICAARSENALPRÉSTAMO
45SUÁREZ FAVALE, FRANCO DANIEL50298069FERRO CARRILGLADIADORPRÉSTAMO
46PEREIRA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL44869454CERROSAN EUGENIODEFINITIVO
47GUTIÉRREZ MARTIARENA, CRISTIAN EMANUEL58635297SANTA ROSAPROGRESOPRÉSTAMO
48AGUIRRE MOREIRA, NICOLÁS MATÍAS58566000SANTA ROSAPROGRESOPRÉSTAMO
49LARROSA SENCEVER, FRANCO NAHUEL58160296SANTA ROSAPROGRESOPRÉSTAMO
50PEREYRA PINTOS, VÍCTOR RAFAEL43937878RIVER PLATECERROPRÉSTAMO
51RONDÁN BRANDÓN, AGUSTÍN57691668
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/uc3e

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal