De copa en copa

Creado en el 2025 y sumando 105niños: ¡el fenómeno Baby de Rodó!

El presidente de Sportivo Rodó, Gabriel Rosconi, sabe que el fenómeno de Sportivo Rodó, no tiene techo. Que la expansión es consecuencia tan real como manifiesta. Por lo tanto ahora, en tiempos del Baby Fútbol y las copas del legítimo orgullo, una manera de ratificar ese singular sentido de búsqueda. Artigas Leal, Fabricio Núñez y Damián de León para liderar esa área del club que abarca a 105 niños. Desde el recuerdo bien próximo en el tiempo, para este Rodó en Baby Fútbol que fue creado en el en el 2025, incluyendo la participación activa de 105 niños.

La entrega de premios como acontecimiento puntual y desde la Comisión Directiva del club de la avenida, la gratitud hacia los familiares de los niños, los entrenadores que no faltan y a los integrantes de la Sub Comisión del Baby Fútbol. Los registros gráficos a los cuales accedió EL PUEBLO, como para tornar elocuente el momento vivido. De esos que hacen a la unidad y a la implícita emoción colectiva. El fenómeno de Rodó: un fenómeno para no dudar.

De Bianchi, de Omar Arrestia, de Peñarol….»y faltaba un segundo»

Hugo «Bandido» Bianchi falleció días pasados y dejó un hueco enorme en el básquetbol uruguayo y sobre todo, de Peñarol, que lo despidió en las últimas horas en sus redes sociales. Fue tres veces campeón federal con los aurinegros. Nacido en Paysandú, llegó a Montevideo directamente para defender a los carboneros. Jugaba como escolta o como ayuda base y fue fundamental en el título del Campeonato Federal 1973 que Peñarol le ganó en el último segundo a Trouville, 70-68 en la vieja cancha de Hebraica y Macabi, en febrero de 1974.»El de 1973 es el título que la gente recuerda más por lo que fue la definición.

Lo más importante que recuerdo es cómo influye un técnico en una decisión. Carlitos Genta que era el entrenador, pidió tiempo y nos habló a todos. Íbamos 68 iguales: “Es muy sencillo. Falta un segundo. Vos Haller, arrastrá marcas que todos te van a seguir a vos”. Porque era solo un segundo y era

solo tocarla. Y siguió: “Se la vamos a dar a Bianchi”. Y salió así. Sacó Alonso, yo arrastré marcas como a tres jugadores. El de Trouville que llevaba el reloj me siguió a mí y se olvidó del reloj. Bianchi recepcionó, la picó, hizo el doble ritmo y convirtió. Fue un campeonato. El festejo fue algo maravilloso. Fue impresionante», dijo Germán Haller.

Jugando en Salto y con la celeste también….

Bianchi también fue campeón federal con Peñarol en 1978 y 1979, equipo que incluyó a Omar Miguel «Chumbo» Arrestia. Jugó luego en Sporting en 1981, en Goes 1983 y volvió a los carboneros para retirarse en 1985. A mediados de los años de 1970 defendió a la selección uruguaya y obtuvo el tercer lugar en le Campeonato Sudamericano de Argentina en 1979. Con la selección de Paysandú obtuvo siete torneos del interior. Es del caso puntualizarlo: no pocas veces de Hugo Bianchi jugando en Salto, sobre todo en los Torneos del Litoral de la época. El notable ayuda base que falleció el 1° de enero a los 73 años.

