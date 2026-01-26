De atrás para adelante…y falta «ese adelante»

-Fue el segundo partido de visitante para Salto. No solo que Salto no perdió….sino que también ganó. Frente a situaciones como estas, el rescate de la matemática es lo que cuenta: de 6 puntos afrontados fuera de casa, Salto abrochó 4 puntos. En esta primera fase del Campeonato del Litoral Norte, el imperativo de vencer: los cuatro primeros permanecen en acción y el último, al margen de todo. Se va de la competencia. Esos 4 puntos rescatados, potencian la chance del futuro, teniendo en cuenta que los dos partidos que vienen serán en condición de locales. Primero frente a Paysandú y después Artigas. La base de estos 4 puntos adquieren NOTABLE VALOR desde la estadística, con impacto en la tabla general de la llave. El 1 a 0 de Salto. El estreno en la red de Nicolás Arbiza, después de ese primer remate de Javier Vargas y el rebote concedido por David Freitas, el golero ex Universitario en el 2023. La pelota a disposición del fusilamiento y lo del «Nico» a la medida de lo justo: pegada sin anestesia. Fue el gol que valió tres puntos, ante una selección de Rivera, acusando una indolencia general, vacía de recursos ofensivos y con limitación conmovedora en los metros finales. Pero el hecho fue uno también: esta selección salteña de Rony Costa, admite una sostenida regulación defensiva. No es fácil descubrir errores de compaginación. Recién a los 41′ del segundo tiempo y a partir de un remate de pelota quieta, la exigencia para Nicolás Sánchez. Uno en el primer tiempo que se fue desviado y poco más. No despertó alertas, cuando manejó alguna situación territorial a favor. Ya en el primer tiempo, Salto fue revelador de una actitud superior: desde lo táctico a lo técnico. En la recta final, resignó precisión de traslado y otra vez, mal capitalizando el fútbol por las bandas. Pero es concreto que la victoria no se expuso a riesgo. Salto va concibiendo un saludable perfil desde atrás para adelante, pero es concreto que «ese adelante» resta por vigorizar el contenido. Frente a Paysandú, puede ser ocasión inmejorable: que es capaz de ofrecer la selección jugando en rodeo propio. En qué medida es posible la conquista de conceptos pendientes, cuando el equipo se hace propietario de la pelota. La ilusión no permanece a la intemperie con esta selección. Puede suponerse que por ahora está bien guarecida. Aunque tampoco se trata de limitar el enfoque al simplismo de la cuestión matemática: de esos 4 puntos en 6. La matemática no lo es todo, es cierto. Perio que da una mano….da una mano.

¿Qué tiene Aranda?

La incidencia se produjo en los primeros minutos del tiempo inicial, cuando Alan Aranda tentó la diagonal en el área, en medio de tres zagueros de Rivera. El jugador salteño cayó pesadamente, hasta que un par de minutos después recuperó la vertical, para retirarse por sus medios para ser mejor atendido. Retornó al campo de juego del estadio «Paiva Olivera», hasta que en el círculo central, otra vez la misma situación: con la lesión ganando la pulseada, por lo que Rony Costa debió variar prematuramente la zona de medio campo, generando el ingreso de Facundo Moreira. Entre hoy y mañana surgirá el pronunciamiento médico, sobre la entidad (o no) de la dolencia que acusó Alan Aranda. Será una manera de ir definiendo el futuro: su perspectiva de ser uno más ante Paysandú el sábado que viene en el Parque Ernesto Dickinson.

Un aplaudible árbitro como Gonzalo De León

En la semana que pasada, el apunte de EL PUEBLO fue uno y concreto: ni Rivera ni Salto podían establecer algún tipo de queja u opinión contraria a la designación de GONZALO DE LEÓN como árbitro central del partido que jugarían en el estadio Atilio Paiva Olivera, por la tercera fecha del Campeonato del Litoral Norte. Lo producido por el trinitario, ratifica la presunción. Sucede que Gonzalo de León se inscribe entre los mejores cinco árbitros de la Organización del Fútbol del Interior. Todo lo hizo bien, desde la solvencia general: lo técnico, lo disciplinario, el valor implícito de su personalidad, el equilibrio en las actitudes, propio de una madurez que concibe y aplica. Gonzalo De León, suele controlar los partidos, con naturalidad. Por lo tanto, no hay margen para ningún berretín de protagonismo central. Lo suyo fue: aplaudible ciento por ciento. Un toque más de distinción. Al fin de cuentas, su historia no traiciona la jerarquía. Esa que tiene. Ni más, ni menos.

- espacio publicitario -

Sub 18: Paysandú empató y Salto solo en punta

Ayer domingo, para complementarse la tercera del Campeonato Sub 18 en la Confederación del Litoral Norte, jugando Tacuarembó y Paysandú en el estadio «Ing. Raúl Goyenola».

Fue 1 a 1 y el resultado determina que Salto se convierta en único líder con 6 puntos, Paysandú y Tacuarembó 4, Rivera 3 y Artigas 0.

Hay que tener en cuenta que Salto registra un partido menos, desde el momento que permaneció libre en la primera fecha.

El gol sanducero por Benjamín Sum y el empate de Tacuarembó a los 85 minutos por Ignacio Pereira, mediante la ejecución de un tiro libre. Si de Salto se trata, dos victorias consecutivas en condición de visitante: 2 a 1 a Tacuarembó y 1 a 0 a Rivera.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hfu2