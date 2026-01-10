20.3 C
De 400 votos, un total de 43 lo eligieron a Martín Barreto como el mejor técnico 2025

Fueron tres días de contabilización, de rescates de nombres y derivación de votos a quienes fueron considerados los mejores del año. Esta vez la ambición fue clara: 400 votos para recoger desde EL PUEBLO a través de las plataformas posibles, no solo los DT más salientes, sino que en definitiva el objetivo apuntó a determinar quién fue el mejor. De los 400 votos acumulados, un total de 43 a cuenta de MARTÍN BARRETO, el Director Técnico del Club Atlético Ceibal. Barreto orientó a Ceibal de punta a punta en el Campeonato Salteño de la Divisional «A». Concluyó en la tercera colocación,detrás de los finalistas Ferro Carril y Nacional. 

Un mérito incuestionable le cupo a Barreto: que su equipo eliminara a Nacional en el ida y vuelta de los play off y que terminara el año por encima de Universitario, actual Campeón del Interior. Por lo demás, nótese las limitadas diferencias con los Directores Técnicos que siguen a continuación en ese cómputo final, surgiendo los nombres de Alejandro Torrens (vice campeón con Nacional), Emilo Silva (campeón con Ferro Carril), mientras Rony Costa y Alejandro Irigoyen obtuvieron un singular amparo de votos a favor.

DESDE ALIBERTI A JAVIER GONZÁLEZ

Para tener en cuenta la adhesión que despertaron, tanto Franco Junior Aliberti (Ferro Carril), como Javier González (River Plate), campeones salteños en categoría de Sub 18 y Sub 15. La votación habilitaba igualmente a los DT de aquellos equipos que militaron en el Consejo Único Juvenil, sea en la categoría que fuese. Quienes votaron no olvidaron los roles que les cupo a los dos estrategas señalados.

Igualmente la valoración se planteó, objetivamente para Alfredo Javier Viera, hacedor auténtico del Ceibal protagonista en el Fútbol Femenino, pero además ascendiendo con Peñarol en el ConsejoÚnico Juvenil. Desde EL PUEBLO solo queda transmitir la gratitud a todos quienes se han sumado a una iniciativa que valió la pena. Compulsas como estas no tienen carácter definitivo, pero claramente dejan una señal en materia de preferencia o de justicia. De eso, también se trata.

Los 27 de la nómina y este cómputo final

Un total de 27 Directores Técnicos alcanzaron un mínimo de 3 votos, para figurar en la nómina que termina generando el número proyectado: un total de 400. Hubo estrategas que sumaron uno y dos votos, pero que no son tenidos en cuenta, porque se superaría la barrera de esos 400. Tal como apuntamos en ediciones pasadas de EL PUEBLO, la votación podía alcanzar a Directores Técnicos que dirigieron en la temporada 2025 en cualquiera de las divisionales y categoría de la Liga Salteña de Fútbol, incluyendo claro está al fútbol del Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino. Los 400 votos pasan a tener esta discrimininación. Caso por caso: todos.

********

🗳️ Votación – Referentes del fútbol salteño

Pos.NombreClub / CategoríaVotos
1Martín BarretoClub Atlético Ceibal43
2Alejandro TorrensNacional FC41
3Emilio SilvaFerro Carril FC38
3Rony Guzmán CostaGladiador FC38
5Alejandro IrigoyenC.A. Universitario36
6Rodolfo AguirreSalto Uruguay FC21
7Junior AlibertiFerro Carril – Sub 1819
8Javier GonzálezRiver Plate – Sub 1517
9Alfredo VieraCeibal – Fútbol Femenino16
10Julio SantínRiver Plate FC15
11Sergio OliveraGladiador – Sub 1811
11Marcelo GuarinoC.A. Huracán11
13Juan Ramón DávilaLazareto10
13Juan Pablo HernándezFlorida FC10
13Federico SilvaTigre FC10
16Richard RequelmeAtlético Arsenal9
17Federico SuárezSalto Nuevo FC8
18Maicon RodríguezC.A. Hindú7
19Fabricio MartínezLibertad FC6
19Matías SilgoriaSud América FC6
21Rubén BidondoRiver Plate FC5
21Emilio SuárezAlmagro FC5
23Juan Pedro VaressiS. Progreso4
23Carlos HerrmannParque Solari FC4
23Gustavo PiegasDublín Central FC4
26Michael VidiellaSportivo Cerro3
26Fabián PaivaSalto Nuevo FC3

Túnel abierto: ¿Cizaña por primera vez en la Copa de OFI?

El mes de mayo, marcará los inicios de los Torneos del Interior, tanto a nivel de la Divisional «A» como de la «B». En el caso de la «A», con cuatro equipos de la Liga Salteña de Fútbol ya con la obtención de ese derecho. Mientras que en el caso de la «B», por ahora Nacional confirmado y la chance abierta de Chaná, que se sumaría en carácter de invitado, teniendo en cuenta que este año llega a los 100 años de vida social y deportiva. A nivel del sector de Salto Interior, la afirmativa decisión de Barrio Albisu Fútbol Club para jugar, pero surge una posibilidad histórica: que aliste por primera vez CIZAÑA FÚTBOL CLUB, teniendo el cuenta el segundo puesto al que accedió en el Campeonato de la Divisional «A» en el fútbol de la Liga de las Colonias Agrarias.

