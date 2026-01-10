De 400 votos, un total de 43 lo eligieron a Martín Barreto como el mejor técnico 2025

Fueron tres días de contabilización, de rescates de nombres y derivación de votos a quienes fueron considerados los mejores del año. Esta vez la ambición fue clara: 400 votos para recoger desde EL PUEBLO a través de las plataformas posibles, no solo los DT más salientes, sino que en definitiva el objetivo apuntó a determinar quién fue el mejor. De los 400 votos acumulados, un total de 43 a cuenta de MARTÍN BARRETO, el Director Técnico del Club Atlético Ceibal. Barreto orientó a Ceibal de punta a punta en el Campeonato Salteño de la Divisional «A». Concluyó en la tercera colocación,detrás de los finalistas Ferro Carril y Nacional.

Un mérito incuestionable le cupo a Barreto: que su equipo eliminara a Nacional en el ida y vuelta de los play off y que terminara el año por encima de Universitario, actual Campeón del Interior. Por lo demás, nótese las limitadas diferencias con los Directores Técnicos que siguen a continuación en ese cómputo final, surgiendo los nombres de Alejandro Torrens (vice campeón con Nacional), Emilo Silva (campeón con Ferro Carril), mientras Rony Costa y Alejandro Irigoyen obtuvieron un singular amparo de votos a favor.

DESDE ALIBERTI A JAVIER GONZÁLEZ

Para tener en cuenta la adhesión que despertaron, tanto Franco Junior Aliberti (Ferro Carril), como Javier González (River Plate), campeones salteños en categoría de Sub 18 y Sub 15. La votación habilitaba igualmente a los DT de aquellos equipos que militaron en el Consejo Único Juvenil, sea en la categoría que fuese. Quienes votaron no olvidaron los roles que les cupo a los dos estrategas señalados.

Igualmente la valoración se planteó, objetivamente para Alfredo Javier Viera, hacedor auténtico del Ceibal protagonista en el Fútbol Femenino, pero además ascendiendo con Peñarol en el ConsejoÚnico Juvenil. Desde EL PUEBLO solo queda transmitir la gratitud a todos quienes se han sumado a una iniciativa que valió la pena. Compulsas como estas no tienen carácter definitivo, pero claramente dejan una señal en materia de preferencia o de justicia. De eso, también se trata.

Los 27 de la nómina y este cómputo final

Un total de 27 Directores Técnicos alcanzaron un mínimo de 3 votos, para figurar en la nómina que termina generando el número proyectado: un total de 400. Hubo estrategas que sumaron uno y dos votos, pero que no son tenidos en cuenta, porque se superaría la barrera de esos 400. Tal como apuntamos en ediciones pasadas de EL PUEBLO, la votación podía alcanzar a Directores Técnicos que dirigieron en la temporada 2025 en cualquiera de las divisionales y categoría de la Liga Salteña de Fútbol, incluyendo claro está al fútbol del Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino. Los 400 votos pasan a tener esta discrimininación. Caso por caso: todos.

🗳️ Votación – Referentes del fútbol salteño

Pos. Nombre Club / Categoría Votos 1 Martín Barreto Club Atlético Ceibal 43 2 Alejandro Torrens Nacional FC 41 3 Emilio Silva Ferro Carril FC 38 3 Rony Guzmán Costa Gladiador FC 38 5 Alejandro Irigoyen C.A. Universitario 36 6 Rodolfo Aguirre Salto Uruguay FC 21 7 Junior Aliberti Ferro Carril – Sub 18 19 8 Javier González River Plate – Sub 15 17 9 Alfredo Viera Ceibal – Fútbol Femenino 16 10 Julio Santín River Plate FC 15 11 Sergio Olivera Gladiador – Sub 18 11 11 Marcelo Guarino C.A. Huracán 11 13 Juan Ramón Dávila Lazareto 10 13 Juan Pablo Hernández Florida FC 10 13 Federico Silva Tigre FC 10 16 Richard Requelme Atlético Arsenal 9 17 Federico Suárez Salto Nuevo FC 8 18 Maicon Rodríguez C.A. Hindú 7 19 Fabricio Martínez Libertad FC 6 19 Matías Silgoria Sud América FC 6 21 Rubén Bidondo River Plate FC 5 21 Emilio Suárez Almagro FC 5 23 Juan Pedro Varessi S. Progreso 4 23 Carlos Herrmann Parque Solari FC 4 23 Gustavo Piegas Dublín Central FC 4 26 Michael Vidiella Sportivo Cerro 3 26 Fabián Paiva Salto Nuevo FC 3

Túnel abierto : ¿Cizaña por primera vez en la Copa de OFI?

El mes de mayo, marcará los inicios de los Torneos del Interior, tanto a nivel de la Divisional «A» como de la «B». En el caso de la «A», con cuatro equipos de la Liga Salteña de Fútbol ya con la obtención de ese derecho. Mientras que en el caso de la «B», por ahora Nacional confirmado y la chance abierta de Chaná, que se sumaría en carácter de invitado, teniendo en cuenta que este año llega a los 100 años de vida social y deportiva. A nivel del sector de Salto Interior, la afirmativa decisión de Barrio Albisu Fútbol Club para jugar, pero surge una posibilidad histórica: que aliste por primera vez CIZAÑA FÚTBOL CLUB, teniendo el cuenta el segundo puesto al que accedió en el Campeonato de la Divisional «A» en el fútbol de la Liga de las Colonias Agrarias.

