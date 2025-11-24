Daymán inaugura nueva cubierta de piscina con Albisu y Menoni

- espacio publicitario -

El mediodía de este domingo marcó un hito para el principal destino termal del país: quedó inaugurada la nueva cubierta de la piscina central del Parque Termal de Daymán. La obra, largamente esperada por operadores, trabajadores y visitantes, reunió al intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, y al ministro de Turismo, Ing. Pablo Menoni, además de autoridades vinculadas al desarrollo turístico local y nacional.

La intervención implicó la reconstrucción integral del techo, la instalación de una estructura metálica totalmente nueva y una cubierta tensada de última generación. Al mismo tiempo, se ejecutaron tareas de mantenimiento profundo en las piscinas: reparación de superficies, corrección de fisuras y grietas, y un repintado general que armonizó colores y mobiliario. El proyecto incluyó también la renovación de la iluminación en senderos, áreas verdes y en la propia cubierta, incorporando sistemas generales y ornamentales. En el entorno inmediato se reorganizaron canteros, se revitalizó la vegetación existente y se realizaron nuevas plantaciones. Según la presentación oficial, todo esto supone un salto cualitativo en la experiencia del visitante y robustece la competitividad del destino termal tanto a nivel nacional como regional.

El coordinador de Termas del Daymán, Walker Vargas, destacó que esta obra “no es solamente infraestructura, sino el resultado de un compromiso sostenido por distintos gobiernos para consolidar el turismo termal en Daymán”. Sostuvo que la nueva cubierta “abre un futuro promisorio para toda la zona” y subrayó que el agua termal “es un atributo único que debemos cuidar y valorar”. También adelantó que la antigua estructura será reciclada por el Gobierno de Salto, preservando parte de su memoria y reutilizando materiales luego de 25 años de servicio. Agradeció el trabajo de funcionarios municipales, instituciones y organizaciones civiles, remarcando que “todos los que conforman el turismo en Salto aportan para que sea mejor cada día”.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, calificó el resultado como “espectacular” y afirmó que constituye “una ventaja competitiva y un diferencial para el destino termal”. Recordó que este avance forma parte de una política de Estado y mencionó proyectos iniciados en administraciones anteriores que la cartera continúa ejecutando. Según dijo, “el turismo nos une” y debería impulsarse un “shock de infraestructura” que involucre al gobierno nacional, al Gobierno de Salto y al sector privado. Entre los desafíos mencionó la necesidad de una segunda vía desde Salto Grande hacia Daymán y Arapey, señalando que “la inversión se repaga sola con los números del turismo”, además de promover nuevas obras privadas en el parque.

A su turno, el intendente Albisu subrayó la importancia de la cooperación institucional. Aseguró que la inauguración “confirma que el camino es trabajar juntos” y planteó que esta obra refleja continuidad en las políticas públicas, tanto a nivel nacional como departamental. “Lo que está bien hay que continuarlo; lo que está más o menos hay que mejorarlo”, sostuvo. Mencionó recientes instancias de coordinación con autoridades nacionales y actores privados, y destacó que hoy existe “reciprocidad y voluntad para avanzar” en temas clave, como la infraestructura vial hacia los centros termales y el saneamiento en Daymán, líneas que se vienen dialogando con OSE. Remarcó que los recursos y el tiempo “son finitos y deben aprovecharse al máximo” y concluyó: “Si hacemos las cosas juntos es más rápido y mejor, y ese es el camino que elegimos transitar”.

