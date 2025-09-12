Danilo Mazzó llega a Salto con “Bienvenidos a mi casa”, un espectáculo a beneficio del Hogar Estudiantil

- espacio publicitario -

El próximo viernes 19 de septiembre, a las 20:00 horas el Teatro Larrañaga será escenario del espectáculo de humor “Bienvenidos a mi casa” del reconocido artista Danilo Mazzó, también conocido como El Utilero. La propuesta, organizada por el Club de Leones Salto Los Azahares, tiene como fin solidariorecaudar fondos para el presupuesto del Hogar Estudiantil Dr. Gonzalo Leal y apoyar diversas obras sociales que realiza la institución.

En conferencia de prensa realizada en las ùltimas horas, el presidente del Club de Leones, Camilo Pintos, destacó el valor de este evento no solo como una actividad cultural, sino como una herramienta concreta para generar impacto positivo en la comunidad. Pintos agradeció especialmente a los medios de prensa, empresas colaboradoras, y autoridades departamentales presentes, entre ellas, el coordinador de Cultura, Pablo Bonet, y el presidente de la Junta Departamental, Enzo Molina, por el respaldo brindado.

“Este espectáculo será a total beneficio del Hogar Estudiantil, una institución que cumple una función esencial en la formación de nuestros jóvenes del interior”, expresó Pintos. Además, remarcó que lo recaudado también se destinará a la compra y distribución de insumos ortopédicos, entre otros proyectos sociales del Club.

Por su parte, el secretario de la institución, Nicolás Panozzo, subrayó la accesibilidad de la propuesta con las entradas generales a un valor de $300 y disponibles en la sede del Club de Leones, en 19 de Abril 1326. “Queremos que sea una velada para toda la familia, desde los más chicos hasta los más grandes”, indicó.

El respaldo institucional

Durante la conferencia, el coordinador de Cultura del Gobierno Departamental, Pablo Bonet, manifestó su apoyo a la iniciativa, señalando que “desde la Intendencia de Salto se aporta con la logística del Teatro Larrañaga y su personal, para que esta actividad pueda desarrollarse en las mejores condiciones”. Bonet destacó además que este tipo de eventos “no solo benefician directamente a quienes más lo necesitan, sino que también fortalecen el tejido cultural y social del departamento”.

En la misma línea, el presidente de la Junta Departamental de Salto, Enzo Molina, remarcó que la causa “es justa y necesaria”, y que el legislativo siempre estará de brazo tendido hacia las instituciones que promuevan acciones de impacto positivo en la comunidad. Molina, quien afirmó haber vivido personalmente la experiencia de ser estudiante del interior, valoró la importancia del Hogar Estudiantil como espacio de contención y oportunidad.

Un espectáculo para reír y reflexionar

“Bienvenidos a mi casa” no es solo un show de humor. Es una invitación a compartir el universo de El Utilero, ese personaje barrial que Danilo Mazzó ha sabido instalar con gran éxito en escenarios de todo el país. Con una mezcla de teatro, música, improvisación y sátira costumbrista, el espectáculo ofrece una mirada entrañable, irónica y profundamente humana sobre la vida cotidiana.

“El Utilero” es ese vecino que todos reconocen pícaro, observador, exagerado y querible. Su relato está hecho de anécdotas, canciones virales, objetos con historia y reflexiones absurdas, que logran arrancar carcajadas sin perder el contacto con la realidad de la que se nutre.

Con una fuerte influencia del carnaval uruguayo y de la tradición murguera, Mazzó convierte lo popular en teatral, y lo cotidiano en una experiencia poética y compartida. Su capacidad para construir comunidad a través de la risa lo posiciona como uno de los referentes actuales del humor nacional con contenido y sensibilidad.

El Hogar Estudiantil Dr. Gonzalo Leal alberga a jóvenes del interior del departamento que llegan a la ciudad para continuar sus estudios. Cada entrada vendida representa una ayuda directa a su manutención y al sostenimiento de este espacio fundamental para la equidad educativa.