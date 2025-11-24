DANIEL MEDINA Y LA FAMILIA GONCALVEZ CONCRETARON UN REMATAZO EN EL LOCAL ITACUMBÚ

- espacio publicitario -

Con la presencia de mas de 100 personas, el Escritorio de Daniel Medina, con el martillo de Francisco Cánepa, lograron un éxito total el pasado viernes en el 27 remate anual de la Cabaña Santa Elena de Palma Sola, y cabañas y productores amigos, en el Local Itacumbú, de la Liga de Tomás Gomensoro, en Artigas. La afluencia de público superó las expectativas, si bien el remate era totalmente virtual, la gente se arrimó al local, para acompañar, y seguir toda la transmisión del evento por Internet. La oferta consignada era de mas de 550 vacunos, 220 lanares y 5 yeguarizos La gente se arrimó temprano al local, que contó con un muy buen servicio de Catering, brindado bajo la supervisión de la familia de Daniel. Habian mas de 80 lotes, con más de 30 vendedores. Los productos se repartieron para varios departamentos. Dinámica total para las ventas de principios hasta el final. Para destacar la venta de los reproductores, que alcanzaron niveles de la finalizada zafra, y también para los ovinos y yeguarizos.

VALORES

En lo que respeta a los valores, los mismos colmaron las expectativas de los vendedores, con precios que superaron en varias categorías, los promedios de la actual cuyuntura de negocios. Para destacar, los Toros Angus de El Tereré, se vendieron entre 3.800 y 4.500 dólares y un promedio de 4.270 dólares. Toros Red Angus 4.050 dólares. 3 Toros Brangus de Cabaña El Cangué de Paysandú hicieron un promedio de 3.250 dólares. Toros Hereford entre 2.700 y 3.400 con promedio de 3.190 dólares. Toros Normanda de Santa Elena de Palma Sola entre 1.600 y 2.100 dólares, promedio de 1.850 dólares. Yeguas Criollas de PI 1.320 dólares. Caballo Manso de andar 550 dólares. En ovinos Borregos Corriadale 250 dólares y Borregas en 140 dólares. Borregos Merino Donhe 350 dólares. Borregos Merino Australiano 360 dólares. Borregos Suffolk en 500 dólares. Borrregas Merino 100 dólares. Ovejas gordas 105 dólares, Ovejas de invernar 71 dólares. Ovejas nuevas 80 dólares. Corderos mamones livianos 65 dólares. Piezas de cria 631 dólares. Vacas preñadas 1.150 dólares. Vaquillonas preñadas 1.153 dólares. Vaquillonas sin entorar 1.133 dólares. Vacas de invernar 850 dólares. Novillos Holando 2 años 850 dólares. Terneros más de 180 kilos 3,21 al kilo. Terneras más de 180 kilos 3.09 dólares.

SARISFECHOS

Al terminar las ventas Daniel Medina, señalo que “estamos muy contentos con el resultado del remate. Se lograron precios de punta en todas las categorías, los animales de cabañas lograron valores muy destacados, y en lo que hace a la hacienda general, se logró recuperación en los precios de mercado. Hubo mercadería para todo público y los valores de punta hicieron justicia con la calidad de la oferta. Nuevamente la gente acompañó por teléfono y en forma presencial, con mucha gente picando.

Por su parte el Martillero Francisco Cánepa señaló que estaba muy satisfecho con los valores logrados que en algunos casos están por encima de lo que marca hoy el mercado Las vaquillonas por ejemplo se pagaron a valores por encima de las expectativas que se tenían.

Sebastian Goncalvez, de cabaña Santa Elena, agradeció a los amigos y clientes que se arrimaron al local y los que compraron en forma telefónica.. En definitiva un muy buen remate con ventas totales y buena agilidad para colocar toda la oferta.

