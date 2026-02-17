Daniel Lescano, el zaguero de Ferro Carril que se fue

«Sin involucrarme en cuestiones que no tuvieran que ver con entrar a una cancha»

Daniel Lescano terminó siendo puntal defensivo de Ferro Carril en la temporada que pasó. No solo porque sumó a la solvencia defensiva, sino porque fue infalible ejecutor a la hora de los penales que fueron decisivos.

Semanas atrás, en Ferro Carril se planteó la interrogante. Si Lescano se prolongaba o no, con la mira puesta en la temporada 2026. El propio Daniel apuntó en voz alta, este tiempo del adiós a Ferro Carril. El zaguero oriundo de Concordia habla de sensaciones encontradas. Los indicios son transparentes: no se fue en las condiciones que pretendía seguramente y refrenda que nunca se involucró en cuestiones que no tuvieran que ver con entrar a una cancha y responder. Desde el punto de vista futbolístico, Ferro Carril resignó un baluarte y el fútbol salteño, un jugador de categoría. La que Daniel Lescano dejó de exponer.

«MI COMPROMISO CON EL CLUB»

«Con sensaciones encontradas, hoy me toca despedirme de Ferrocarril. Quizás no de la manera que hubiese deseado ni de la forma en la que considero que merecía, pero me voy con la conciencia tranquila y el corazón en paz, sabiendo que en estos cuatro hermosos años solamente me dediqué a jugar al fútbol y a dar lo mejor de mí, sin involucrarme jamás en cuestiones que no tuvieran que ver con entrar a una cancha y hacer mi trabajo. Mi compromiso con el club, con la camiseta y con el equipo fue total. Elijo quedarme con los mejores recuerdos. Más allá de lo deportivo, espero haber dejado una buena imagen como persona, porque en definitiva para mí, eso es siempre lo más importante.

Gracias a cada uno de mis compañeros, a los empleados del club y a los hinchas por el apoyo.

Gracias, Ferro Carril. Estarán por siempre en mi corazón»

Dr. César Signorelli, el presidente: «La salida de algunos y la llegada de otros»

«Desde antes de terminar el Campeonato Salteño del 2025 venimos programando el 2026 frente a diferentes escenarios posibles, ya sea de integración de planteles, inicio de pretemporada, coordinación con formativas y las demás áreas del club, recuperación de lesiones y demás, y lógicamente los aspectos económicos. Es así que a la fecha tenemos integrado casi en su totalidad el plantel de este año, ya se sabe de la continuidad del Cuerpo Técnico encabezado por Emilio Silva, factor este fundamental para desarrollar y corregir procesos, y la continuidad institucional, lo que muchas veces se desconsidera y es una parte medular del asunto. Se va a producir la salida de algunos jugadores, la llegada de otros, ya sea del medio, de otras Ligas y posiblemente de AUF, todo lo cual viene siendo manejado en coordinación permanente con los Cuerpos Técnicos de Primera y formativas. Nunca damos por sentado un determinado resultado, siquiera niveles de rendimiento, pero sí podemos anunciar que venimos trabajando para que sea un muy buen año» (El presidente de Ferro Carril, Dr CÉSAR SIGNORELLI con EL PUEBLO. Los apuntes que no faltan).

En la Divisional «B» del Fútbol Sala: 8-6: a Cerro no lo bajan de la punta

Pasó la octava fecha de la primera rueda en el Campeonato Salteño de la Divisional «B» en la Liga Salteña de Fútbol. Ganando Cerro, una manera de permanecer en la punta.

Campeonato Salteño de Primera División

Divisional B – 8ª Fecha (1ª Rueda)

📊 Resultados

Partido Resultado Albion vs Paso del Bote 12 – 10 River Plate vs Barcelona 12 – 6 Barrio Artigas vs CAAS 8 – 0 Huracán vs Juventus 13 – 3 Cerro vs Fénix 8 – 6

📈 Tabla de Posiciones

Pos. Equipo Puntos 1 Cerro 18 2 Palomar 15 3 Fénix 14 4 Barrio Artigas 13 5 Huracán 12 6 Paso del Bote 12 7 Albion 12 8 Juventus 10 9 River Plate 6 10 Barcelona 6 11 CAAS 0

🔜 9ª Fecha (Próxima)

Partido Juventus vs Palomar Cerro vs Huracán CAAS vs Fénix Barrio Artigas vs River Plate Paso del Bote vs Barcelona Libre: Albion

Cerro se mantiene como líder tras la octava fecha, mientras que el bloque perseguidor sigue ajustado, especialmente entre el segundo y séptimo puesto, donde la diferencia es mínima y cada punto comienza a pesar.

