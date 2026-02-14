Dalmau anunció 40 cuadras de asfalto, luminarias y gestiones

Dalmao proyecta 40 cuadras de asfalto y luminarias para Rincón de Valentín

“Se viene conversando y hay grandes posibilidades de que salga una estación de servicio en Valentín»

El alcalde de Rincón de Valentín, Santiago Dalmao, trazó las principales líneas de trabajo para el quinquenio, con fuerte énfasis en infraestructura vial, fortalecimiento institucional y generación de empleo en la zona rural.

Hablo sobre la posibilidad de la instalación de una estación de servicio en el municipio. En materia de salud, las adicciones y salud mental desafían a alcalde y concejales a crear acciones efectivas que lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Otra meta es contar con la flota de maquinaria propia para lograr la independencia de la Intendencia.

“En este quinquenio, sí, la prioridad es calles internas, la idea es asfaltar”, expresó.

Dalmao destacó como una de las noticias más relevantes la inclusión de obras para Valentín dentro del presupuesto nacional.

“Estamos muy contentos porque en el presupuesto del gobierno están 40 cuadras de asfalto y luminarias para Valentín. Estamos muy contentos con el gobierno departamental que nos ha tenido en cuenta en esa parte. Esa va a ser una de las obras que va a impactar”.

El jerarca explicó que actualmente trabajan en la planificación del POA (Plan Operativo Anual), herramienta mediante la cual los municipios organizan su ejecución presupuestal anual.

“El POA es el Plan Operativo Anual de los municipios, en el cual proyectamos nuestro programa anual dentro del monto que cuenta cada municipio para ese año”, señaló.

Consultado sobre si los recursos son suficientes, reconoció que “siempre queremos más, pero después de uno lograr organizar un municipio, se trabaja bien. Con un apoyo del gobierno es mejor todavía”.

Maquinaria propia y autonomía

Otro de los objetivos centrales es fortalecer el parque de maquinaria municipal para depender menos de la Intendencia.

“Ahora lo que estamos tratando es de lograr un camión grande que no tenemos. Contamos con retro y un camión chico utilitario, pero la idea es armar nuestro propio equipo vial para no depender tanto de la Intendencia, me parece que eso es lo mejor”.

Si bien el municipio no tiene una gran extensión en caminería rural, Dalmao subrayó que las calles internas requieren mantenimiento permanente.

Empleo rural y una posible estación de servicio

La falta de oportunidades laborales —especialmente para la mujer rural— es otra de las principales preocupaciones del alcalde.

“Es una cosa que creo que nos preocupa a todos los alcaldes, la oportunidad de empleo, sobre todo para la mujer rural, que no tiene mucha opción”.

En ese sentido, confirmó gestiones para atraer inversiones, entre ellas una estación de servicio. “Insistimos en lograr inversiones que empiecen a llegar. Se viene peleando mucho una estación de servicio que genere servicio y sobre todo manos de obra. La campaña necesita inversiones, empresas, fábricas que se instalen”.

Según adelantó, existen avances concretos en este tema. “Se viene conversando y hay grandes posibilidades de que salga una estación de servicio en Valentín, ya que somos el centro del departamento. El intendente ya está con el tema, hemos mantenido varias charlas y hay grandes posibilidades que sí”.

Salud: referencia para más de 15 localidades

En materia sanitaria el alcalde destacó que la zona cuenta con tres médicos y que el municipio ha colaborado con alojamiento para profesionales. “Tenemos dos médicos y el referente nuestro en salud es el Dr.Ramón Soto, conocido por todos. Desde el municipio estamos aportando una casa a dos profesionales cubanos que hoy están instalados en Valentín”.

Subrayó además que la localidad cumple un rol clave en un radio amplio del interior departamental. “En un entorno de 50 kilómetros tenemos más de 15 pueblos. Los médicos de Valentín muchas veces tienen la palabra final, o volvés a tu casa o vas a una internación. Es importantísima la demanda que hay en Valentín en salud”.

El municipio —integrado por Rincón de Valentín, Pueblo Celeste y Pueblo Biassini cuenta con una población aproximada de 1.800 habitantes.

Educación y bachillerato agrario

En el plano educativo, el alcalde valoró la consolidación de los servicios existentes. “Los tres pueblos tienen escuelas, tenemos liceo y se logró inaugurar el bachillerato agrario, que ahora está con inscripciones. También contamos con el hogar estudiantil, donde concurren jóvenes de otros pueblos”.

Salud mental y consumo: un desafío silencioso

Dalmao reconoció que la salud mental y el consumo problemático son realidades presentes en la zona rural, aunque difíciles de abordar. “La problemática existe, sin duda. Hemos hecho talleres, nos hemos juntado con distintos profesionales, pero la persona que realmente necesita ir es difícil que concurra”.

El municipio creó una junta local de drogas y ha promovido instancias de sensibilización, aunque con baja participación de quienes más lo necesitan.

“Se están viendo estrategias para este período, buscar otra forma de llegar, crear actividades, convocar por otra vía y que esté la mesa de profesionales compartiendo en una actividad deportiva o algo, capaz sea mejor”.

Trabajo conjunto y planificación 2026

En cuanto al funcionamiento institucional, el alcalde destacó el compromiso del Concejo Municipal y el vínculo con otros alcaldes. “Tenemos un consejo muy comprometido, estamos trabajando bien. La semana próxima tenemos sesión para ir afinando cuáles van a ser los proyectos de 2026”.

También valoró la relación con municipios vecinos. “Tengo buena relación con Tejeira, el alcalde de Colonia Lavalleja, que es el más cercano, pero en general los alcaldes siempre nos estamos apoyando”.

“Estamos bien, pero hay que seguir mejorando” Al definir la realidad actual del municipio, Dalmao sostuvo que, pese a las necesidades, el rumbo es positivo.

“Hoy por hoy estamos bien. Hay que seguir mejorando como todo, pero dentro de todo tenemos los servicios”. Con obras de impacto en carpeta, gestiones por empleo y desafíos sociales en agenda, Rincón de Valentín proyecta un quinquenio marcado por la infraestructura y la búsqueda de oportunidades para su comunidad rural.

