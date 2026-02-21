Cursos 2026 en el Espacio Cultural Eduardo Piñeyro

El Espacio Cultural Eduardo Piñeyro abrió inscripciones para cursos gratuitos 2026 destinados a niños y adultos, con talleres artísticos hasta el 13 de marzo.

El Espacio Cultural Eduardo Piñeyro anunció la apertura de inscripciones para los cursos correspondientes al año 2026, con una propuesta amplia que abarca diferentes disciplinas artísticas y culturales, tanto para niños como para adultos.

Según informó Cecilia Lanzieri, integrante del espacio, este año se amplía la oferta destinada al público infantil, incorporando nuevas alternativas que buscan promover la creatividad y el desarrollo artístico desde edades tempranas. Entre los talleres previstos para niños se encuentran Artes Plásticas, Danzas Folklóricas, Laboratorio Artístico —que combina teatro y artes plásticas— y Cerámica.

Para el público adulto, la propuesta incluye talleres de Artes Plásticas, Restauración, Teatro, Cerámica y un Taller de Composición de Canciones, además de otras opciones vinculadas al ámbito artístico y cultural.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 13 de marzo y se reciben en el horario de 8:00 a 14:00 horas. Desde la organización se destaca que todos los talleres son gratuitos, por lo que no tienen costo para los participantes.

El Espacio Cultural Eduardo Piñeyro funciona en calle Uruguay 374 y convoca a la comunidad a acercarse, conocer la propuesta educativa y participar de los cursos 2026, en una iniciativa que apunta a fortalecer la formación artística y el acceso a la cultura en la ciudad.

