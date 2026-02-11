El Gobierno de Salto abre inscripciones para el Curso de Manipulación de Alimentos el 25 de febrero. Registro exclusivo por APP y timbre obligatorio.

Curso de Manipulación de Alimentos en Salto: inscripciones por APP

El Gobierno de Salto anunció la realización de un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, previsto para el miércoles 25 de febrero, en el horario de 13:00 a 17:00 horas.

La capacitación será dictada por personal del área de Salud e Higiene y se desarrollará en la Sala de Conferencias del Palacio Córdoba (Uruguay 202). Quienes completen la formación obtendrán un carné con una validez de cinco años, requisito fundamental para quienes desempeñan tareas vinculadas a la elaboración y manipulación de alimentos.

Inscripciones exclusivamente por APP

Las inscripciones estarán habilitadas únicamente a través de la aplicación oficial “Gobierno de Salto”, disponible en:

Google Play

App Store

Para confirmar el registro será obligatorio adquirir previamente un timbre profesional por un valor de $962 (pesos uruguayos).

Desde la Intendencia se aclaró que no se permitirá el ingreso al curso a personas que no hayan realizado la inscripción mediante la APP, siendo este el único medio válido.

Cupos limitados y requisito obligatorio

Los cupos son limitados, por lo que se exhorta a los interesados a completar el trámite en tiempo y forma para asegurar su participación.

Asimismo, será obligatorio presentar el timbre el día del curso, condición indispensable para acceder a la capacitación y obtener el carné correspondiente.

La instancia vuelve a poner el foco en la importancia de la formación sanitaria y el cumplimiento de las normativas vigentes, especialmente en sectores donde la manipulación adecuada de alimentos resulta clave para la salud pública.

