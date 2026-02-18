Curso de Manipulación de Alimentos amplía a 120 cupos

El Gobierno de Salto amplió a 120 los cupos del Curso de Manipulación de Alimentos del 25 de febrero, que se dictará en el Ateneo. Inscripción solo por APP.

Curso de Manipulación de Alimentos en Gobierno de Salto amplía cupos y cambia de sede

Ante la alta demanda registrada, el Gobierno de Salto resolvió ampliar el cupo y modificar el lugar del nuevo Curso de Manipulación de Alimentos previsto para el miércoles 25 de febrero, en el horario de 13:00 a 17:00.

La capacitación, que inicialmente contaba con 60 lugares, duplicará su capacidad y pasará a 120 participantes. Además, cambiará de sede y se desarrollará en el Ateneo de Salto, un espacio que permitirá recibir a la mayor cantidad de personas interesadas en acceder a esta instancia formativa.

Formación y validez del carné

El curso será dictado por personal del área de Salud e Higiene y está orientado a quienes trabajan o proyectan desempeñarse en actividades vinculadas a la manipulación de alimentos.

Quienes completen la formación obtendrán el carné correspondiente, con una validez de cinco años, documento exigido para múltiples actividades comerciales y laborales relacionadas con el rubro alimenticio.

Inscripciones exclusivamente por APP

Desde la Intendencia se recordó que las inscripciones se realizan únicamente a través de la aplicación oficial “Gobierno de Salto”, disponible en Google Play y App Store.

Para confirmar el registro es requisito indispensable haber adquirido previamente un timbre con un valor de $962 (pesos uruguayos).

Las autoridades fueron enfáticas en este punto: no se permitirá el ingreso al curso a personas que no hayan completado la inscripción por la vía oficial. La APP es el único medio válido de registro.

Recomendación a los interesados

Con el cupo ampliado a 120 lugares, se exhorta a quienes aún no se han anotado a realizar el trámite a la brevedad para asegurar su participación.

Asimismo, se recordó que el día del curso será obligatorio presentar el timbre correspondiente para poder acceder a la capacitación.

