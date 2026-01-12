Cuestión de ser o de saber: el caso Barreto

La compulsa-encuesta, el vocablo que se quiera aplicar en situaciones de esta índole, que tienden a rescatar el foco de mira de quienes son parte del fútbol. O se sienten parte de él, teniendo en cuenta el rol que les compete. Jugadores, técnicos, cronistas deportivos, aficionados. El fin resultó uno: ¿cuál mejor técnico de la temporada 2025 en el fútbol de la Liga Salteña?.

En este caso siendo abarcador a todos los entrenadores, más allá de la divisional que fuese o la categoría que fuese.

Tras la contabilización de 400 voluntades (ese fue el número máximo pretendido), resultó el DT de Ceibal, Martín Barreto, con el mayor número de votos. La diferencia en el registro con con respecto a quienes se situaron en posiciones inmediatas fue limitada, como en los casos de Héctor Alejandro Torrens (Nacional), Emilio Silva (Ferro Carril), Rony Costa (Gladiador) y Alejandro Irigoyen (Universitario). Pero lo cierto es que la primera colocación le cupo a Barreto, tras el primer año en la Dirección Técnica de Ceibal.

- espacio publicitario -

EL OLEAJE DE LA POLÉMICA

Frente a una encuesta de estas características, es natural que más de una polémica surgiese. Como todo en el fútbol, las verdades absolutas no existen. De lo que no hay dudas es que en el tercer puesto de Ceibal en la suma total del año, siendo superado únicamente por Ferro Carril y Nacional, y por encima del Campeón del Interior (Universitario), a Martín Barreto le cupo una influencia vital.

Pero además con 40 a favor, Ceibal terminó siendo el equipo más goleador de la temporada y con 9 imposiciones, el tercero más ganador detrás de Nacional y Ferrol Carril (13). La estadística es una razón en sí misma. Refleja un estado de cosas, tanto a favor como desde la adversidad. Y entonces otro aspecto que no es menor: en todo el Campeonato Salteño en sus distintas fases, Ceibal perdió solamente tres partidos: dos ante Ferro Carril y uno ante Nacional. A su vez se plantea otra cuestión a favor: sostuvo un invicto de 12 partidos, hasta que en la quinta fecha de la segunda rueda, River Plate en el Dickinson, lo batió 3 a 1.

ESE ANTES

Quienes son parte de la interna de Ceibal, tradujeron a manera de síntesis y es como para tener en cuenta: Barreto pudo completar el plantel con los jugadores que se fueron incorporando, en la misma semana del inicio del Campeonato Salteño. Fue modelando sobre la marcha a un equipo que nunca dejó de ser protagonista. No por nada derrota a Universitario, elimina a Nacional en los play off con un heroico 3 a 1, después de haber perdido 1 a 0 en el primer partido. Por si fuera poco el Ceibal de Barreto dimensiona a Leandro Fagúndez (golero), quien mereció la citación de Rony Costa para el combinado, mientras Javier Vargas con 18 goles concluye como máximo exponente de eficacia.

**********

La libertad de pensamiento, que sea libre siempre. Y esos 400 votos no pasaron por ningún filtro. Fue anotar primero, para ir contabilizando después. La primera escala del entrenador de Ceibal no parece estar huérfana de amparos, desde lo conceptual a lo estadístico. Cuestión de ser o de saber, para que luego surja el aval o el rechazo según sea la óptica. Esta vez fue Barreto el elegido, a partir del pronunciamiento DE GENTE DE FÚTBOL. Y eso tiene un notable valor. Casi un valor sagrado.

«No solo una alegría; es también un compromiso»

La encuesta de EL PUEBLO que pasó….no pasó de largo en quienes engrosaron la nómina de las predilecciones. Martín Barreto (Ceibal), se quedó con la primera escala y reflexión en voz alta no le faltó, «porque quienes somos parte del fútbol, estábamos un poco pendientes de ese resultado final.

¿Por qué no decirlo si es así? Ser reconocido es un estímulo. Pero lo digo claramente: no solo una alegría; es también un compromiso. Un compromiso con uno mismo, porque de lo que se trata aquí, es de prolongar una evolución, un mejoramiento que no hay que eludir. Siempre digo que en fútbol el aprendizaje es permanente, que siempre es posible acumular un concepto distinto capaz de ser aplicado.

A los partidos los vivo de una manera especial, los disfruto o los sufro. Pero sobre todo los vivo. Sin faltarle el respeto a nadie. Puedo reclamar, puedo protestar, pero también nosotros como técnicos debemos saber que existe un límite. Lo que sigue importando, más allá del rival de turno o de los jueces, es el equipo de uno. Mejorarlo siempre que se pueda, no hay mejor fin que ese»

Sin ser campeón

El Campeonato Salteño que pasó en la edición 2025. Un año más que se acumula, para quienes fueron resignando esa posibilidad en el tiempo o simplemente nunca la alcanzaron. Sin ser Campeón es una espina clavada. Este ejercicio desde los números y la cronología, surge como básico a la hora de tener en cuenta. Los 12 que jugaron en el reciente Campeonato Salteño.

LA ÚLTIMA VEZ CAMPEÓN

Pos. Nombre Club / Categoría Votos 1 Martín Barreto Club Atlético Ceibal 43 2 Alejandro Torrens Nacional FC 41 3 Emilio Silva Ferro Carril FC 38 3 Rony Guzmán Costa Gladiador FC 38 5 Alejandro Irigoyen C.A. Universitario 36 6 Rodolfo Aguirre Salto Uruguay FC 21 7 Junior Aliberti Ferro Carril – Sub 18 19 8 Javier González River Plate – Sub 15 17 9 Alfredo Viera Ceibal – Fútbol Femenino 16 10 Julio Santín River Plate FC 15 11 Sergio Olivera Gladiador – Sub 18 11 11 Marcelo Guarino C.A. Huracán 11 13 Juan Ramón Dávila Lazareto 10 13 Juan Pablo Hernández Florida FC 10 13 Federico Silva Tigre FC 10 16 Richard Requelme Atlético Arsenal 9 17 Federico Suárez Salto Nuevo FC 8 18 Maicon Rodríguez C.A. Hindú 7 19 Fabricio Martínez Libertad FC 6 19 Matías Silgoria Sud América FC 6 21 Rubén Bidondo River Plate FC 5 21 Emilio Suárez Almagro FC 5 23 Juan Pedro Varessi S. Progreso 4 23 Carlos Herrmann Parque Solari FC 4 23 Gustavo Piegas Dublín Central FC 4 26 Michael Vidiella Sportivo Cerro 3 26 Fabián Paiva Salto Nuevo FC 3

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/kcb8