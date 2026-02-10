Cucaracho Rodríguez: el rey de los cupleteros

El Rey Cucaracho salió en 7 murgas, tiene 7 menciones a mejor cupletero y 7 primeros premios, ¡nada más que decir para presentar a Su Majestad!

Poca gente sabe que la palabra cuplé viene de “couple” pareja, relación de dos, porque es el momento en que la murga deja de hablarle directamente al público y el Coro comienza a dialogar con un personaje que llega. Tal cual sucedía hace más o menos 2026 años atrás, en Grecia.

Por tanto, el cupletero es lo que en la comedia griega se denominaba: protagonista; una figura que se diferencia del Coro y tiene rasgos particulares. Su motivación siempre es la misma: él quiere cantar con la murga.

- espacio publicitario -

1 – ¿Cómo empezaste esta jornada de humor, cuál fue tu primer cuplé? ¿Qué sentiste cuando el público reaccionó por primera vez?

Vengo de una familia bastante divertida. Papá músico y mecánico de tractores y un hermano especialista en chistes. En el año 1988 me invita Ruben Milán para formar la Murga Jaque Mate y el cuplé que desarrollé fue el del Mago El Gran Cucaracho, que en el curso del mismo se transformaba en el Gorra de Lana (Garaventa). Y la gente se mataba de risa, se sentía de arriba. Fue una experiencia increíble ver que la gente disfrutaba tanto de lo que se proponía en el escenario. Mucho para una persona sin formación artística como yo.

Todavía no sé por qué Ruben Milán me dio tanta participación en el repertorio, era mi primer año en murgas y siempre fui un poco cómico, así que con rostro encaré. Ese año me dieron La Figura del Carnaval, o sea que nunca me dieron el de revelación, como debería ser porque era mi primer carnaval… cosas que pasan.

2 – A lo largo de los años pasaste por muchas murgas. ¿Te acordás de todas? ¿Hay alguna de la que te arrepientas?

He pasado por siete murgas 1) Jaque Mate, 2) Uno Más Uno, 3) Punto y Coma, 4) La Nueva, 5) Falta la Papa, 6) La Clarinada y 7) La Vieja Murga. No me arrepiento de ninguna, todas forman parte de un gran aprendizaje en las distintas formas de trabajo. Soy un agradecido a todas las agrupaciones y su gente.

3 – ¿Qué diferencia a un cuplé que “funciona” de uno que queda a mitad de camino, incluso cuando el texto es bueno?

Si se usa un personaje muy conocido se allana el camino para llegar al éxito. Por ejemplo: Enrique Fermín Soler. Si el personaje es ficticio, cuesta un poco más. Todo depende de si el público se identifica con el personaje o no. Lo del cuplé si funciona o no está vinculado a la intención, si querés hacer reír. Si la gente no es tenida en cuenta y no existe interacción con el espectáculo, no funciona.

4 – ¿Cuál fue tu peor y tu mejor cuplé?

En realidad no tengo un peor cuplé todos fueron concebidos con distintas intenciones a veces los personajes no son para hacer reír, son para pensar y reflexionar

Ahora, yendo a los mejores, uno de los que más me gustó fue en Murga Uno Más Uno en 1996, era sobre la fiesta de la cerveza que organizaba Carlos » El Bocha » Ardaix . Ese año hice 3 cuplés, El Mimoso, El Quico y El Nico Cuña. Primero dije que había que hablar con Nico porque, si no estaba de acuerdo no se hacía. Fue Pepe de los Santos a hablar con él y dijo que sí. Con su autorización nos pusimos a trabajar para escribir la letra a cargo del multipremiado “Cachi” de los Santos. Gran recitador y estudioso Nico, yo tenía en mente el recitado Romance del Malevo de Osiris Rodriguez Castillo.

Un mediodía nos juntamos en la casa de Cachi con Denis Dutra y le di una sugerencia de lo que me parecía que tenía que pasar con el perro Malevo. Primero que en vez de estar rabioso estuviera en celo y después al final que no muriera. Y salió un cuadro muy gracioso para el espectador. ¡Cachi un monstruo! Nico quedó muy contento con la puesta en escena que se hizo de su personaje y el público disfrutó mucho, se moría de risa.

Ese año salí lastimado porque había fallecido mamá, así que tome esos 3 personajes que andaban volando, Denis Dutra hacía de “El Chavo” y de “El Bocha” Chaplin Lequini.

Quise destacar un personaje pero hubo varios que me gustaron y mucho; en Jaque Mate Garaventa, Isidoro Cañones; En Punto y Coma Daysi Tourne; en La Nueva Doña Rosa; en la Clarinada el Gaucho; en Falta la Papa Artigas. Son tantos que ahora no me acuerdo de todos

5 – El humor cambia con las épocas. ¿Qué cosas ya no hacen reír como antes y qué permanece intacto desde que empezaste hasta hoy?

Sí, ha cambiado, hay una generación de cristal que no se la puede abordar de cualquier manera. Igual, en lo que yo hago nunca incluyo burlas a razas, religiones, vidas privadas o personas que son diferentes.

6 – ¿Cómo se construye un personaje de cuplé: desde el cuerpo, desde la voz, desde la observación del barrio o desde la letra?

Siempre hay que estar en permanente diálogo con el letrista, que voz hay que impostar, cómo visualiza el personaje, eso es lo que importa .Como se lo brinda al público.

7 – En una entrevista que te hice hace un par de años en el programa Chico Pijeo me comentaste de cierta insatisfacción con la Universidad, ¿querés comentar algo de eso?

El programa se llamaba Chico Pijeo y yo tengo un defecto que es que tiro un tema casi imposible como el pretender dar clases de actuación y construcción de personajes artísticos en la facultad. Y era en joda, pero yo te seguí hablando «en serio» y diciéndote que me quedó algo en el tintero con la facultad: que nunca me llamaron para dar clases de actuación. ¡Pijeao!

8 – ¿Te sentís capacitado para dar clases de construcción del personaje, comicidad, teatralidad y respiración? No es para cualquiera cantar y ser personaje durante 45 minutos sin parar y, a veces, en más de una actuación por noche.

En parte sí, para ayudar de una manera más amateur, pero me falta formación en algunos aspectos que me hubieran ayudado a mí mismo. No todos pueden hacer llorar y no todos pueden reír. Para eso recomiendo el estudio, una palabra tiene que ser dicha en el momento exacto para que funcione, de ahí sale el éxito o el fracaso

9 – ¿Qué errores ves hoy en quienes encaran el cuplé por primera vez y qué consejo concreto les darías desde la experiencia?

A veces no son errores es falta de confianza, miedos y nervios. No es fácil estar con un micrófono delante de un montón de gente. Mucho ensayo solos y después con gente y a curtirse el cuero que todo va a salir bien. Mi consejo: hay que enfocarse.

10 – Después de tantos años arriba del tablado, ¿qué te sigue empujando a salir, a ponerte el maquillaje y pararte frente al público?

Me empuja el grupo que integramos, la gente del barrio y el público. Nunca le dije a las personas lo feliz que me hacen sentir, muchas gracias al público, les dejo parte de mi corazón, porque muchas veces me han rescatado.

El día que salga a cantarle únicamente al jurado, ese día no salgo más, porque sería mi peor cuplé. Salgo por el motivo que todo personaje de cuplé sale y por lo único que se justifica: quiero cantar con la murga.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qn1m