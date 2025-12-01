Cuatro siniestros y un detenido por hurto en Salto

Hechos del lunes 1 de diciembre de 2025

Actualización: Persona ausente ubicada en buen estado

La Jefatura de Policía informó que, en el marco del Comunicado N.º 563/25, fue hallado Néstor Marcelo Oliveri Lerena, de 46 años, quien se encontraba ausente desde el 28 de noviembre.

El hombre fue encontrado a las 23:25 del día 30 de noviembre, en la intersección de Joaquín Suárez y Agraciada, en buen estado de salud.

Siniestro de tránsito: dos turistas embestidas en la cebra

A la hora 11:50 del domingo, personal policial concurrió a Manuel Oribe y Bella Unión por un siniestro de tránsito.

Dos mujeres adultas —una de nacionalidad ecuatoriana y otra estadounidense— fueron embestidas por una camioneta Chevrolet Montana conducida por un hombre de 31 años, cuando ambas cruzaban por la cebra.

Fueron asistidas por una unidad de EMI, donde se les diagnosticó alta en el lugar.

Trabaja Brigada Departamental de Tránsito.

Siniestro de tránsito con fractura de codo

A la hora 12:10, en Av. Feliciano Viera y 8 de Octubre, una moto Yumbo Max conducida por un joven de 23 años que circulaba hacia el Este colisionó con un automóvil Nissan conducido por una mujer de 37 años que circulaba hacia el Norte.

El motociclista resultó lesionado con diagnóstico primario de fractura de codo, siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

Siniestro de tránsito en Ruta 31: motociclista lesionada al chocar con un can

Próximo a la hora 20:00, personal policial acudió a Ruta 31, kilómetro 7½, por un siniestro de tránsito.

La conductora de una moto Baccio P110, que circulaba hacia el Oeste, embistió a un perro que se cruzó en la ruta, cayendo al pavimento.

Fue asistida por EMI, donde se le diagnosticó:

politraumatizada moderada

traumatismo de abdomen cerrado

fractura de miembro inferior izquierdo

Fue trasladada a Centro Médico de Salto.

Siniestro de tránsito en el Puente San Antonio

A la hora 23:50, se registró otro siniestro en Av. Luis Batlle Berres, a la altura del Puente San Antonio.

El conductor de una moto que circulaba hacia el Sur perdió el dominio del birrodado y cayó al pavimento.

EMI diagnosticó politraumatismo leve, disponiéndose su traslado a Centro Médico.

Detenido por tentativa de hurto en vivienda

Próximo a la hora 02:25 del día de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en San Martín al 1100 por hurto en proceso.

En el lugar se detuvo a un joven de 24 años.

Se constató daño en la puerta principal y en el cableado eléctrico. El propietario no se encontraba presente.

Fiscalía fue notificada y se continúan las actuaciones.

