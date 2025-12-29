Cuando una pregunta queda rebotando….

El agarrón de camiseta que existió en el área, existió. Que José Gabriel de los Santos y el primer asistente no lo vieron, no lo vieron. O, si lo vieron, pudieron haber admitido que no era una situación sancionable. Hasta que el VAR entró en escena.

De los Santos fue, revisó y pegó la marcha atrás para sancionar el penal. La derecha de Agustín Suárez funcionó para establecer el 1 a 0.

A Ferro Carril le sopló viento en contra por dos, porque a los 27′ la roja en manos del árbitro determinó que Joaquín De León se fuera de la cancha. Ya había acumulado tarjeta amarilla.

Para Ferro Carril, desde la rebeldía, fue un exceso, porque De León llega primero a la pelota. En Nacional no dudaron, porque De León fue directo a la humanidad del jugador.

En el fútbol pasa esto. En los reclamos pasa esto.

Aún con uno de menos, en el plano táctico y mental, Ferro Carril no supo de grietas. Alejandro Torrens metió variantes, pero la receta se fue arrinconando en lo poco. O en la nada.

Costó enriquecer el funcionamiento en medio de tanta duda individual. Pareció que Ferro lo cerraba. Pareció que Nacional no encontraría, hasta que ese penal cambió el destino y para Nacional fue oxigenar los pulmones, en medio de los males que lo fueron postergando de la certeza.

Ferro terminó vacío de recursos, ya sin Tabárez y Vera, mientras Pertusatti se llamó a soledad y De Mora terminó siendo el más generoso perfil de la búsqueda, a despecho de la diferencia numérica que Nacional terminó fabricando.

El Nacional más expuesto a la búsqueda en los primeros 20 minutos del partido y una chance por Matías Trindade y, en lo inmediato, el turno de Morales, hasta que en los 43′, el “Colo” Moreira reventó ese pelotazo, pero todo murió en el desvío.

Inteligencia táctica de Ferro Carril, porque supo manejar los tiempos. Eso sí, con limitado caudal de ataque y la pelota dividida a Natanel, mientras Vera no solo fue el gol a los 6′ de la recta final, tras el envío de Leandro De Mora, sino que dinamitó los cerrojos defensivos.

Nahuel Machado amenazó por los 23′ del primer tiempo y Nacional supo de más de una descompaginación defensiva. Desde el “Ale” Torrens, la duda condenada. No podía dudar y no dudó: mandó variantes.

Y por momentos el equipo resucitó en los caudales del espíritu de combate, aunque fue permaneciendo al margen de la razón ofensiva más o menos elaborada. Es que Ferro fue apto en la regresión defensiva, no le concedió el beneficio del espacio libre.

El gol de Vera. La estocada de Nacional.

El penal desde la sanción.

El “Tatú” Suárez de la decisión.

El hincha de la explosión.

Desde Ferro Carril, la bronca por dos. Por la expulsión primero. Por el penal después.

El partido que pasó. El empate que se clavó. Más de una herida que sangró.

Y la pregunta que rebotó también: ese empate… ¿a quién benefició?

¿O a quién perjudicó?

Porque esa también es la cuestión.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

🏟️ Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Instancia: Primera final del Campeonato Salteño.

Divisional: “A”.

Árbitro central: José Gabriel de los Santos (Aceptable).

Asistentes: Marcelo Izaguirre – Didier Cuello.

⚽ Formaciones

NACIONAL (1) Carlos Eduardo Regueira; Alejandro Cavanna, Enzo Suárez, Nicolás Cáceres, Yefferson Moreira; Facundo Moreira (Agustín Suárez), Sebastián Menoni, Bruno Basualdo (Valentín Massarino), Alan Aranda; Matías Rodrigo Morales (Darío Giovanoni), Matías Trindade (Nicolás Arbiza).

FERRO CARRIL (1) Leonardo Fagúndez; Lautaro Fernández, Daniel Lescano, Hernán Barros, Franco Suárez (Elbio Blanco Grieves); Joaquín De León, Franco Silva, Leandro De Mora, Nahuel Machado (Rodrigo Ezequiel Martínez); Natanel Tabárez (Brian Pertusatti), Jorgeluis Vera (Alejandro García).

Director Técnico: Emilio Silva.

Goles: Segundo tiempo, Jorgeluis Vera (FC); 38′, de penal, Diego Agustín Suárez (FC).

Expulsado: 27′ del segundo tiempo, Joaquín De León (FC).

El mejor jugador de la cancha: Leandro De Mora – Daniel Lescano.

El mejor de Nacional: Alan Aranda – Enzo González.

Con la hora final

La variación en el sistema de disputa del Campeonato Salteño es cosa concreta, a tal punto que el Campeón Salteño 2025 surgirá tras dos partidos.

El primero con empate a un gol y el segundo a jugarse mañana martes desde la hora 20.30′ en el Parque Ernesto Dickinson.

Para tener en cuenta: los hinchas de Ferro Carril esta vez con destino a la Tribuna España y los de Nacional a la Tribuna del Este, “Esc. Fernando Irazoqui”.

Cabe tener en cuenta que si al cabo del segundo partido se produce empate en puntos y en saldo de goles, se apelará a un tiempo suplementario de 30 minutos y, en caso de prolongarse el equilibrio, se apelará a la ejecución de tiros desde el punto penal.

Hoy, a su vez, el Colegio de Árbitros se pronunciaría sobre la cuaterna. Dos candidatos potenciales: Fernando López y Marcelo Izaguirre.

(Registros gráficos: Vicente Massarino de EL PUEBLO)

