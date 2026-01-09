Cuando no, ellos dos

Real Madrid volvió a demostrar por qué es el Rey: victoria 2-1 ante el Atlético Madrid, con DOS GOLAZOS de Federico Valverde y Rodrygo. Carácter, jerarquía y ADN ganador en una noche gigante.

El domingo espera el eterno rival: Barcelona. Por cuarto año consecutivo, Real Madrid y Barcelona disputarán el clásico en la FINAL de la Supercopa de España. ¿Festejarán nuevamente los Culés o habrá revancha para los Merengues este 2026?

🏆 La Copa de la Liga AUF y los árbitros que están

El Colegio de la Asociación Uruguaya de Fútbol designó para los octavos de final de la Copa de la Liga AUF. Son los partidos y los árbitros centrales.

📅 Día ⏰ Hora 🏟️ Escenario ⚽ Partido 🙋🏻‍♂️ Árbitro Sábado 10/1 21:30 Parque Saroldi Juventud vs Wanderers Santiago Motta Domingo 11/1 21:30 Parque Prandi Defensor SP vs Progreso Kevin Fontes Lunes 12/1 19:00 Parque Viera Boston River vs Danubio Pablo Silveira Lunes 12/1 21:30 Estadio Lavalleja (Minas) Peñarol vs Central Español Andrés Martínez Martes 13/1 19:00 Estadio Charrúa Liverpool vs Albion Juan Cianni Martes 13/1 21:30 Domingo Burgueño Miguel Nacional vs Dep. Maldonado Augusto Olmos Miércoles 14/1 19:00 Estadio Charrúa MC Torque vs Cerro Largo Rúben Umpiérrez Miércoles 14/1 21:30 Parque Viera Racing vs Cerro Federico Arman

Cosas de grandes

No hay tanto misterio; con la del Trico y con la del Manya.

Jugar en un grande del fútbol uruguayo y luego en otro es poco común, pero ha sucedido. Es más extraño aún pasar directo de uno al otro, como sucedió con Maximiliano Silvera este año.

El primer caso data del comienzo del Siglo XX. Juan Pena jugó en el CURCC —anterior denominación de Peñarol— entre 1899 y 1906, y luego en 1908. En 1910 defendió a Nacional y cuatro años más tarde a Peñarol, ya con el nombre actual.

Un caso resonante fue el de Luis Cubilla, que defendió a Peñarol entre 1958 y 1963, siendo dos veces campeón de América y una del mundo, y a Nacional de 1969 a 1974, ganando en una oportunidad cada uno de los mencionados títulos.

José Francisco Sasía, histórico de Peñarol, campeón continental y del mundo (1961 a 1965), defendió luego al Tricolor en 1968.

Posteriormente jugaron en ambos Mario Méndez, Elgar Baeza, Milton Viera y Luis Fontora.

Otro campeón de América y del mundo con Peñarol, como Pablo Forlán (1963-1970 y 1976), jugó en Nacional en 1977, aunque no pasó directo.

También integran la lista Yamandú Solimando, Orlando Virgili, Hugo Fernández y Juan José Duarte.

Ildo Maneiro, campeón de la Libertadores y de la Intercontinental con Nacional (1966-1973 y 1982), defendió a Peñarol entre 1977 y 1979.

Juan Masnik, otro campeón de 1971, jugó antes en Peñarol.

❤️ ¿Quién dijo que todo está perdido?

Solo bastaría recalar en este gesto del ya ex jugador de Nacional de Montevideo, Lucas Villalba. Leer el contenido de la información y que cada uno saque conclusiones.

Cuando la palabra NEGOCIO se relaciona al fútbol y la ausencia de pureza en las actitudes está planteada, irrumpen en la escena hechos como estos. El porcentaje donado por el futbolista es altamente significativo.

Es del caso remarcar desde EL PUEBLO lo actuado por Villalba. Como para suponer que no todo está perdido y que los afectos tienen su propio espacio, y el dinero concedido se transforma en un superlativo acto de generosidad.

