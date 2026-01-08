Cuando los números aplastan y la crítica termina de rodillas

-La verdad sea dicha. El Campeonato Salteño de la «A» terminó a los tirones. Casi un dramático mano a mano contra el paso de los días, porque el final de año se convirtió en amenaza y jugar cada 48 horas se transformó en un fin en sí mismo. Pero en esos días finales, no faltó la amenaza del clima y sus vaivenes. De lo que no hay dudas: cuando el 30 de diciembre se jugó la final y bajo imperio de características de repente impensadas, casi un grito de liberación extasiado. ¡No fue para menos»

En tanto un hecho fue remarcable por sobre todos: LA NOTABLE Y CONMOVEDORA ADHESIÓN DEL AFICIONADO, achicando al mínimo la capacidad locativa del Parque Ernesto Dickinson. La asistencia de 4.8000 aficionados, la venta de 3.210 entradas y la recaudación total de $ 792.500. Enumerar lo enumerado, implica que los números terminan aplastando cualquier crítica. Cualquier tipo de pronunciamiento adverso.¡La única verdad es la realidad y a la elocuencia de los números no es fácil combatirla! Nacional y Ferro Carril generaron este último fenómeno del año, porque en definitiva lo fue. Toda la teoría se desparramó sin más giros, con respecto a que «la gente está más pensando en el cordero de fin de año que en una pelota de fútbol». No hubo lógica posible. Años debieron pasar para que el viejo estadio, ofreciera tamaño entorno. La gente quiso fútbol y fue al fútbol. No importó la fecha del 30 de diciembre. No importó el prólogo de fin de año. No importó pedirle una gauchada más a la billetera. No importó la alta temperatura.

Y de lo que no hay dudas: La liga Salteña de Fútbol volvió a constituirse a través de un partido de fútbol, en un fenómeno de tal magnitud que admitió la resonancia a nivel de todo el Interior. Medios periodísticos que reflejaron lo sucedido, entre crónicas y fotos que literalmente dieron vuelta el Uruguay. Nacional y Ferro Carril lo propusieron; el aficionado avaló con su más restallante generosidad. El asistir, el no faltar….y además….esos 20 mil dólares de la apetecible taquilla final. Que obviamente, tampoco es cosa menor. Para nada menor.

Para encuadrarlo

Se trata de la síntesis de lo ganado (esa palabra justa), por parte de los 12 clubes que militaron en la Divisional «A» de la Liga Salteña de Fútbol. Al igual que en la temporada 2024, volvió a ser Ferro Carril el que más taquilló. Pero el hecho es que nadie perdió dinero y todos embolsaron. Nótese que entre Salto Nuevo y Ceibal, algo más de un millón de pesos. Libertad fue el de menor acceso en materia de dinero….pero tampoco perdió por jugar.

💰 Distribución de montos por club

Posición Club Monto ($) 1 Ferro Carril 1.000.000 2 Nacional 788.000 3 Ceibal 663.000 4 Gladiador 350.000 5 Salto Nuevo 347.000 6 River Plate 329.000 7 Universitario 212.000 8 Salto Uruguay 173.000 9 Atlético Arsenal 155.000 10 Sud América 132.000 11 Hindú 101.000 12 Libertad 70.000

«Cumplir la meta de respeto a las fases»

La reunión de presidentes y delegados fue pactada para el lunes 19 de enero. Una manera de resolver algunos aspectos que son esenciales, con la mira puesta en el futuro. Uno de ellos, relacionado al comienzo de la temporada 2026 en la Divisional «A». Hay quienes congenian un mismo fin: no variar la fecha del 10 de agosto, mientras no faltan los que están convencidos que «para evitar complicaciones de cierre», nada más atendible que despuntar en junio o julio, pero nunca en agosto. Por lo demás, cuando se elaboró el calendario 2025, se apuntó a las fechas y a la la conclusión de cada una de las etapas, con punto de conclusión en las dos finales. De lo planificado…..nada pudo ser contemplado, por suspensiones, reclamos, etc. Por eso ahora desde los delegados y neutrales, surge una cuestión central: «cumplir la meta de respeto a las fases». Naturalmente que llegará el momento en que se deba resolver lo que aún no está resuelto: sostener el mismo sistema de disputa, o caso contrario, establecer algún tipo de variante.

Los cinco expulsados; lo que el viento no se llevó

El lunes a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, la lectura del formulario del partido entre Ferro Carril y Nacional, que simplemente no faltó. El partido de los 120 minutos y de la ejecución de tiros desde el punto penal para resolver el título. En la final que ardió más de una polémica, a partir de las cinco expulsiones. La primera en Ferro Carril y las restantes cuatro en Nacional.

Es del caso desde EL PUEBLO, repasar la causal en cada caso. Parque se sepa.

* ELBIO BLANCO (Ferro Carril)- Doble amonestación.

* ENZO GONZÁLEZ (Nacional)- Conducta violenta.

* BRUNO BASUALDO (Nacional)- Puntapié intencional que llegó a destino.

* YEFFERSON MOREIRA (Nacional)- Gesto ofensivo contra el primer asistente.

* SEBASTIÁN MENONI (Nacional)- Doble amonestación.

