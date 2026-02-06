CRISTOBAL AMÉRICO RODRÍGUEZ “NITO” (Q.E.P.D.)

Falleció el 4 de febrero del 2026.
Fernando Olivera, familia y personal de DISTERSOL S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su cliente y amigo, Jorge Rodríguez.
Horario:
Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]
