Cristian Bouvier, clase «A»

⚽ para Salto y Tacuarembó

El Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior se pronunció respecto a las ternas que controlarán los partidos, con la mira puesta en las semifinales del Campeonato del Litoral Norte.

Salto y Tacuarembó, en categoría Mayores, jugarán en el Parque Ernesto Dickinson, desde la hora 21.30′, con Cristian Bouvier como árbitro central, secundado por Jean Franco Sosa y Valentina Marlene Pereira.

Llegan desde la Liga Agraciada de Soriano, de Nueva Helvecia y Fray Bentos.

Mientras que en el partido restante que sostendrán Rivera y Paysandú, en el estadio “Atilio Paiva Olivera” de la capital fronteriza, el control estará a cargo de una terna de la Liga de Flores, liderada por Gonzalo De León, más Walter Aberasteguy y Richard Fabricio Biscaizaco.

Para la Sub 18 de Salto y Tacuarembó, jugando desde las 18.45′, el arbitraje será de Gastón Gabriel Meza, con Valentina Marlene Pereira y Jean Franco Sosa.

