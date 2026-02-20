24.1 C
Salto
viernes, febrero 20, 2026

Cristian Bouvier, clase «A»

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
27
Tiempo de lectura: < 1 min.

⚽ para Salto y Tacuarembó

El Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior se pronunció respecto a las ternas que controlarán los partidos, con la mira puesta en las semifinales del Campeonato del Litoral Norte.

Salto y Tacuarembó, en categoría Mayores, jugarán en el Parque Ernesto Dickinson, desde la hora 21.30′, con Cristian Bouvier como árbitro central, secundado por Jean Franco Sosa y Valentina Marlene Pereira.

Llegan desde la Liga Agraciada de Soriano, de Nueva Helvecia y Fray Bentos.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Mientras que en el partido restante que sostendrán Rivera y Paysandú, en el estadio “Atilio Paiva Olivera” de la capital fronteriza, el control estará a cargo de una terna de la Liga de Flores, liderada por Gonzalo De León, más Walter Aberasteguy y Richard Fabricio Biscaizaco.

Para la Sub 18 de Salto y Tacuarembó, jugando desde las 18.45′, el arbitraje será de Gastón Gabriel Meza, con Valentina Marlene Pereira y Jean Franco Sosa.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2j52

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal